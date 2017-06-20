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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Вів 23 чер, 2020 07:47
Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки
Додано: Вів 23 чер, 2020 09:12
TO donastra325632: могу продать Вам свой инвестиционный контракт с Электро ЮА(как оформить юридически знает мой юрист) за полцены($3000 за $1500).
Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:54
Re: Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозапр
Yuriyqwer не можу написати в ПП, прошу додати мене в групу 0976568873.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:17
Yuriyqwer Доброго вечора. Прохання до вас додати мій номер в телеграм канал. № тел. 050 38 490 37.
Дякую.
Додано: Суб 04 лип, 2020 19:06
Re: Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозапр
Доброго дня. Додайте, будь ласка, мій номер в телеграм канал.тел. +380(93)410-43-24
Дякую.
Додано: Сер 08 лип, 2020 13:34
Re: Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозапр
добрый день
добавьте, пожалуйста, в группу
099 483 95 03
Додано: Сер 08 лип, 2020 13:55
Re: Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозапр
Списак буратин открыт
Додано: Чет 09 лип, 2020 00:11
Якщо ви - інвестор Electro Ua
Я - також інвестор та шукаю інших інвесторів . Особливо тих, кому не повертають кошти як меня вже майже пів року . Прошу написати мені в Вотсап чи вайбер за номером 099 248 12 40
Дякую !
Додано: Чет 09 лип, 2020 15:34
cristina_zarghami більше ніж півроку. І це вже давно почало нервувати. Мені постійно обіцяють почати виплати, обіцяють і обіцяють і обіцяють... та все марно ) "ще трішки почекайте, скоро все буде..." мало би бути ще в кінці минулого року.
Я вважаю таке відношення до інвесторів, вибачте, як до лохів, які принесли свої бабки - а тепер бигайте за нами, коли нам буде зручно - то ми вам типу кинемо ваші крихти - збирайте...
Я вважаю, що пора збиратися всім, кого вомпанія "образила".
Додано: Чет 09 лип, 2020 15:51
Доброго дня. Додайте, будь ласка, мій номер в телеграм канал.тел. +380(93)549-76-10
Дякую.
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