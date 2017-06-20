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Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Пон 13 лип, 2020 11:44
YuriyqwerНе получал последние 2 месяца, но уже и срок подошёл. И,так понимаю, "веселье" мозги только начинается. Добавьте в группу (093)955-40-79
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pavlo_kuznecov
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:44
добрый день
добавьте, пожалуйста, в группу
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:11
pavlo_kuznecov написав:Karma_ nastignet
А поподробнее можно?Когда вам перестали платить или вообще не платили? Станцию "свою" вы видели\нет ?
Как у вас обстоят дела с ЭлектроUA
сегодня? Есть решения по суду?
Такой же пострадавший инвестор
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:36
alexdarahan написав:SirJ
Ну, я был, и что?
я инвестировал $15 000 .. и по окончанияю договора (конец декабря 2019) они должні біли мне вернуть тело инвестиции...
сегодня - 11.02.2020 - вернули только $1000 и то скрипя зубами мол нету денег...
А на сегодня, вернули тело?Или еще козу водят?
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:11
Yuriyqwer написав:
З'явилася закрита групу в телеграм для інвесторів Electro UA. Кому також не виплачують тіло чи відсотки пишіть в ПП, додам в групу.
Напишите личку,куда писать) через форум не получается
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:19
И меня в группу Телеграмм введите
0968276277
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Додано: Пон 20 лип, 2020 11:13
А у кого как оформлены правоотношения с ЕлектроЮА? Договор Купли продажи станции инвестором и договор аренды станции електроюа?
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Додано: Вів 21 лип, 2020 19:53
Рассматриваю их как вариант инвестиции, добавьте в телегу, пожалуйста) @Dimonion4
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Додано: Сер 22 лип, 2020 16:41
Yuriyqwer написав:
З'явилася закрита групу в телеграм для інвесторів Electro UA. Кому також не виплачують тіло чи відсотки пишіть в ПП, додам в групу.
Добавьте в группу @Le_0pold
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