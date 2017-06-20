RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Залучення та
розміщення коштів
/
Залучення коштів
/
Electroukraine 2.33%$/месяц,
инвестиции в электрозаправки

Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 11:44

додайте у групу

YuriyqwerНе получал последние 2 месяца, но уже и срок подошёл. И,так понимаю, "веселье" мозги только начинается. Добавьте в группу (093)955-40-79
pavlo_kuznecov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 26.12.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:44

добрый день
добавьте, пожалуйста, в группу
050 322 86 59
sgser_znpp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 17.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:11

  pavlo_kuznecov написав:Karma_ nastignet А поподробнее можно?Когда вам перестали платить или вообще не платили? Станцию "свою" вы видели\нет ?

Как у вас обстоят дела с ЭлектроUA
сегодня? Есть решения по суду?
Такой же пострадавший инвестор
Панда02
 
Повідомлень: 4
З нами з: 17.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:36

  alexdarahan написав:SirJ Ну, я был, и что?
я инвестировал $15 000 .. и по окончанияю договора (конец декабря 2019) они должні біли мне вернуть тело инвестиции...
сегодня - 11.02.2020 - вернули только $1000 и то скрипя зубами мол нету денег...

А на сегодня, вернули тело?Или еще козу водят?
Панда02
 
Повідомлень: 4
З нами з: 17.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:11

  Yuriyqwer написав:З'явилася закрита групу в телеграм для інвесторів Electro UA. Кому також не виплачують тіло чи відсотки пишіть в ПП, додам в групу.

Напишите личку,куда писать) через форум не получается
Панда02
 
Повідомлень: 4
З нами з: 17.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:19

И меня в группу Телеграмм введите
0968276277
Панда02
 
Повідомлень: 4
З нами з: 17.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:13

А у кого как оформлены правоотношения с ЕлектроЮА? Договор Купли продажи станции инвестором и договор аренды станции електроюа?
maxim_boiko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 23.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:53

Re: Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозапр

Рассматриваю их как вариант инвестиции, добавьте в телегу, пожалуйста) @Dimonion4
dimon888808
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:41

  Yuriyqwer написав:З'явилася закрита групу в телеграм для інвесторів Electro UA. Кому також не виплачують тіло чи відсотки пишіть в ПП, додам в групу.

Добавьте в группу @Le_0pold
Le0pold
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:29

форум инвесторов

Yuriyqwer Прошу добавить в форум, нахожусь в такой же ситации 0991859887
ВалВлад
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Инвестиции в криптовалюту. 1, 2
uomo » Сер 12 кві, 2017 11:53
14 6921
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 чер, 2017 20:52
uomo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.