Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 29 лип, 2020 23:03
Re: Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозапр
Маю ту ж саму проблему з Електро юа. Прошу добавити до групи 0664571055 Телеграм.Сам зі Львова. 0972955503 вайбер. Львівянє, давайте обьєднуватись і щось треба робити....
Додано: Чет 30 лип, 2020 13:48
инвестор в ЕлектроЮА
Yuriyqwer Прошу включить меня в закрытую группу (в Телеграм) мой тел.0991859887. Телеграм в смартфоне скачал и установил. Спасибо.
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:18
Re: Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозапр
ukraineelectro а можно поконкретнее рассказать о том, в чем именно проявляется то, что вы "уверенно восстанавливаетесь" ?
Додано: Вів 04 сер, 2020 20:11
Инвестиции в "Электроюа"
Всем добрый день. Я инвестор "Электроюа". Не советую никому вкладывать в эту мягко говоря "фирму". С февраля не выплачивают проценты по договорам. Не отдают тело инвестиций. Будем подавать в суд. Если хотите потерять свои деньги..........
Додано: Вів 04 сер, 2020 20:36
И меня в группу Телеграмм введите, такая же ситуация. +38 095-340-08-35
Додано: Сер 05 сер, 2020 14:01
Створив, додаємось
oks3016oks Я є інвестором електроюа, і в рамках досудового врегулювання мені вдалось отримати частину коштів. Є юрист, який займається цим питанням. Зараз формуємо групу зацікавлених інвесторів, щоб врегулювати питання (можливо, і в судовому порядку). Я створив групу, щоб гуртувати зацікавлених інвесторів. Можливо нам вдасться сформувати колективний позов проти компанії. Детальніше – в групі в телеграмі, додам за номером телефону або пишіть на пошту: igortron083@gmail.com
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