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Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Пон 28 вер, 2020 15:12
Добрый день! добавьте, пожалуйста, в группу в телеграм 067 269 1367
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helga83
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Додано: Сер 30 вер, 2020 12:33
Сьогодні видалили з телеграм групи "Група инвесторов Electroua" за те що висловив свою думку стосовно дій та ідей. В групі балаган і вітається тільки одна точка зору, де усе пропало і потрібно демонтовувати станції.
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oleksandr_smol
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uomo