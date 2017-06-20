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Electroukraine 2.33%$/месяц,
инвестиции в электрозаправки

Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:12

Electroua

Добрый день! добавьте, пожалуйста, в группу в телеграм 067 269 1367
helga83
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 12:33

телеграм група

Сьогодні видалили з телеграм групи "Група инвесторов Electroua" за те що висловив свою думку стосовно дій та ідей. В групі балаган і вітається тільки одна точка зору, де усе пропало і потрібно демонтовувати станції.
oleksandr_smol
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Повідомлень: 4
З нами з: 17.05.16
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  #<1 ... 10111213
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