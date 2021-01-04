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Electroukraine 2.33%$/месяц,
инвестиции в электрозаправки

Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:12

Electroua

Добрый день! добавьте, пожалуйста, в группу в телеграм 067 269 1367
helga83
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:33

телеграм група

Сьогодні видалили з телеграм групи "Група инвесторов Electroua" за те що висловив свою думку стосовно дій та ідей. В групі балаган і вітається тільки одна точка зору, де усе пропало і потрібно демонтовувати станції.
oleksandr_smol
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 07:04

Re: Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозапр

https://youtu.be/WvWvNWiZBS4 все сказано, в целом
Menwyy
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:22

повернення інвестицій

додайте 0673413661
oleksandr_smol
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:53

Не рескуйте в нашей стране денги не кому не давайте.
finuser415
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 16:09

Не вздумайте вкладывать деньги в этих "схемщиков-кидал". Они деньги не выплачивают уже с марта месяца и думают, что им нечего бояться и они все предусмотрели. После написания заявлений на возврат инвестиций они также игнорируют выплату процентов и тела инвестиций. Кто также столкнулся с этими горе-бизнесменами пишите на телевидение в программы "Схемы", "Гроші", "Bihus" для их раскрытия. И когда мы выйдем на телевидение, мы посмотрим какие они бесстрашные и как они все предусмотрели. Параллельно подавайте в суды через коллекторские фирмы (они сами добьются решения суда и разберутся с ними). У кого маленькие инвестиции, объединяйтесь для уменьшения затрат на суды и т.д. После подачи на них в суд и решения суда ими автоматически начинает заниматься СБУ. Не ждите, действуйте!!! Они будут кормить вас обещаниями, тянуть время, мотивировать свои проблемы COVID-19 при этом открывая новые салоны и работая в обычном режиме. Я с понедельника начинаю активно действовать!!!
olx73
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 19:14

Re: Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозапр

Как эти ваши действия вернут вам ваши деньги? Я не говорю что не надо давить на них. Я пытаюсь найти повод им вернуть вам деньги, и не вижу им смысла возвращать деньги вам, как и всем остальным, репутацию уже не отмыть, проще обанкротиться, и потом перекраситься в другое название. Думаю что именно так они и сделают. К сожаленb. у нас в стране не боятся разводить людей, многие суды продажные по этому такие как они ни чего не боятся.
JLT
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:04

Re: Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозапр

Здравствуйте! Я тоже пострадавший инвестор(( Не доплатили проценты и тело не выплачивают. Пять месяцев кормят обещаниями(( Добавьте меня, пожалуйста, в группу телеграмм 0963312196. Спасибо!
olga13062013
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:04

Прошу додати до пострадавших інвесторів 0957070330
irusja07
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:16

Доброго дня! Додайте і мене будь ласка в группу постраждалих інвесторів 0676591712.
Дякую! Була тільки одна виплата відсотків, потім карантин переноси, потім менеджер звільнився а новий тупо не бере слухавку! Термін дії договору закунчується а зворотьного звязку нема!! :(
0638380918
 
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