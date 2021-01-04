Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки

Додано: Суб 17 жов, 2020 16:09

Не вздумайте вкладывать деньги в этих "схемщиков-кидал". Они деньги не выплачивают уже с марта месяца и думают, что им нечего бояться и они все предусмотрели. После написания заявлений на возврат инвестиций они также игнорируют выплату процентов и тела инвестиций. Кто также столкнулся с этими горе-бизнесменами пишите на телевидение в программы "Схемы", "Гроші", "Bihus" для их раскрытия. И когда мы выйдем на телевидение, мы посмотрим какие они бесстрашные и как они все предусмотрели. Параллельно подавайте в суды через коллекторские фирмы (они сами добьются решения суда и разберутся с ними). У кого маленькие инвестиции, объединяйтесь для уменьшения затрат на суды и т.д. После подачи на них в суд и решения суда ими автоматически начинает заниматься СБУ. Не ждите, действуйте!!! Они будут кормить вас обещаниями, тянуть время, мотивировать свои проблемы COVID-19 при этом открывая новые салоны и работая в обычном режиме. Я с понедельника начинаю активно действовать!!!