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Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 13 бер, 2019 15:17
Каких то 5 лет назад был дефолт и списание.
Воистину лох не мамонт...
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St/2
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Додано: Сер 13 бер, 2019 16:16
St/2 написав:
Каких то 5 лет назад был дефолт и списание.
Воистину лох не мамонт...
Вряд ли андеррайтер этого займа и его покупатели лохи (т.е. дыры на идиш, откуда и идет это понятие). Просто они хеджировали риски покупкой CDS (видимо не на весь срок сразу), а там посмотрят продавать или держать.
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Волгарь
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Додано: Сер 13 бер, 2019 19:48
Ірина_ чи я можу купити валютні овдп без конвертації? і взагалі що це означає,що я несу в банк долари,а мені потім віддадуть гривнями?
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akikia90
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Додано: Чет 14 бер, 2019 09:24
akikia90
При купівлі ОВДП валюта конвертується в гривну, а при погашенні відбувається зворотня конвертація.
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ZaasIngus
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Додано: Чет 14 бер, 2019 10:03
akikia90 написав:Ірина_
чи я можу купити валютні овдп без конвертації? і взагалі що це означає,що я несу в банк долари,а мені потім віддадуть гривнями?
Можете покупать в долларах и забирать в долларах. По крайней мере через Укргазбанк.
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Vint
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Додано: П'ят 15 бер, 2019 07:32
proftpd66 произношение у мужика бомба
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Nickmess
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Додано: П'ят 15 бер, 2019 07:32
greenozon простите не нашел этого раздела по вашей ссылке. где искать?
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Nickmess
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Додано: Суб 16 бер, 2019 12:37
Волгарь написав: St/2 написав:
Если ничего не случится, продайте форвардов на курс, хоть на ярд. Для этого деньги не нужны, до момента Х
Физически не могу - я в России. Поэтому инструменты для заработка у меня несколько иные - фондовый и валютный рынок (без надевания кед, одним кликом).
А живи я на Украине - с удовольствием бы использовал предоставившуюся возможность поиграть с госдолгом на 15 недель.
странно,у вас есть такие же инструменты.я имею в виду облигации госзайма.плюс при этом практически остается процентов 85 г.о. у брокера.вкладывайте их дальше.разве не так?
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Tabak
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Додано: Вів 19 бер, 2019 16:03
Nickmess написав:greenozon
простите не нашел этого раздела по вашей ссылке. где искать?
[url]https://finsee.com/купівля-овдп[/url]
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greenozon
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:14
St/2 написав:
Каких то 5 лет назад был дефолт и списание.
Воистину лох не мамонт...
Это по чём был дефолт? По ОВГЗ?
Может вы с евробондами путаете (и то, там была реструктуризация, а не дефолт).
Востаннє редагувалось GTS
в П'ят 29 лис, 2019 18:19, всього редагувалось 1 раз.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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GTS
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