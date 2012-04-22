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Стоит ли вкладывать
деньги в ОВГЗ?

Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1234>
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2019 15:17

Каких то 5 лет назад был дефолт и списание.
Воистину лох не мамонт...
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2019 16:16

  St/2 написав:Каких то 5 лет назад был дефолт и списание.
Воистину лох не мамонт...

Вряд ли андеррайтер этого займа и его покупатели лохи (т.е. дыры на идиш, откуда и идет это понятие). Просто они хеджировали риски покупкой CDS (видимо не на весь срок сразу), а там посмотрят продавать или держать.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2019 19:48

Ірина_ чи я можу купити валютні овдп без конвертації? і взагалі що це означає,що я несу в банк долари,а мені потім віддадуть гривнями?
akikia90
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2019 09:24

akikia90
При купівлі ОВДП валюта конвертується в гривну, а при погашенні відбувається зворотня конвертація.
ZaasIngus
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2019 10:03

  akikia90 написав:Ірина_ чи я можу купити валютні овдп без конвертації? і взагалі що це означає,що я несу в банк долари,а мені потім віддадуть гривнями?

Можете покупать в долларах и забирать в долларах. По крайней мере через Укргазбанк.
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2019 07:32

proftpd66 произношение у мужика бомба
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2019 07:32

greenozon простите не нашел этого раздела по вашей ссылке. где искать?
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2019 12:37

  Волгарь написав:
  St/2 написав:Если ничего не случится, продайте форвардов на курс, хоть на ярд. Для этого деньги не нужны, до момента Х

Физически не могу - я в России. Поэтому инструменты для заработка у меня несколько иные - фондовый и валютный рынок (без надевания кед, одним кликом).
А живи я на Украине - с удовольствием бы использовал предоставившуюся возможность поиграть с госдолгом на 15 недель.

странно,у вас есть такие же инструменты.я имею в виду облигации госзайма.плюс при этом практически остается процентов 85 г.о. у брокера.вкладывайте их дальше.разве не так?
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2019 16:03

  Nickmess написав:greenozon простите не нашел этого раздела по вашей ссылке. где искать?



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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:14

  St/2 написав:Каких то 5 лет назад был дефолт и списание.
Воистину лох не мамонт...


Это по чём был дефолт? По ОВГЗ?

Может вы с евробондами путаете (и то, там была реструктуризация, а не дефолт).
Востаннє редагувалось GTS в П'ят 29 лис, 2019 18:19, всього редагувалось 1 раз.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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