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Стоит ли вкладывать
деньги в ОВГЗ?

Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 14:07

proftpd66
Про местные бумажки можно забыть. Для нерезов заходить гемор, глубины нет.
Для местных открыли весь мир.
Спекулятивно, интересны овгз. Если все будет гуд, то ставку НБУ может снизить до 4-5%. А доходность в 5ти летках 7%. Вот на этом снижении могут заработать.
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 14:23

  St/2 написав:proftpd66
Про местные бумажки можно забыть. Для нерезов заходить гемор, глубины нет.
Для местных открыли весь мир.
Спекулятивно, интересны овгз. Если все будет гуд, то ставку НБУ может снизить до 4-5%. А доходность в 5ти летках 7%. Вот на этом снижении могут заработать.


Тогда как курс станет 20-23? Я написал условия, при которых, курс будет 20-23 если зайдут нерезы
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 16:43

proftpd66
Без падения ставки и нерезы заходить не будут и курс не окрепнет.
Никто не покупает 10ти летние бонды с рейтингом В-, чтобы получать 10 лет купон.
Идея спекуляции в том, что начнется "нормализация" и ЦБ ставку начнет снижать.
Если за год ставка снизится в 2 раза за год, то за этот год облигации дадут половину доходности и не надо ждать 10 лет.
St/2
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