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Finance.ua: Подвійне списання по картці
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 19 бер, 2019 13:50
Пропонуємо до обговорення:
Хто може бути винен і що робити?
Уявіть, що ви йдете в супермаркет за продуктами або в магазин за новим мобільним телефоном. Вибравши товар, розраховуєтесь своєю банківською карткою і спокійно повертаєтеся додому. Але через якийсь час перевіряєте баланс і помічаєте, що суму покупки списали двічі. Такі ситуації не можна назвати масовими, але вони все ж трапляються. Чому таке може статися і що робити, якщо сталася подібна історія?
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D2
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Додано: Вів 19 бер, 2019 13:51
Как вы могли списать у меня с карты деньги
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oksanagrycenko22
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Додано: Сер 20 бер, 2019 10:20
oksanagrycenko22
с Вас снял деньги сайт-посредник, которому вы оставили номер своей карты.
Finance.ua не имеет к этому отношения — не берёт денег за свой сервис и не просит номер карты.
Подробнее о платных сайтах-посредниках читайте тут: https://finance.ua/saving/kak-ne-perepl ... headline_6
С ув.
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Ірина_
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Додано: Сер 20 бер, 2019 13:41
TRZ*LOAN снимает деньги с карты, что делать?
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sternoviy
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Додано: Пон 25 бер, 2019 11:33
sternoviy зверніться в банк, де обслуговується картка. Скоріше за все, кошти знімають МФО.
З пов.Ірина
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Ірина_
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Додано: Сер 18 вер, 2019 14:15
У меня вот списали деньги в размере 150 гривен, когда я пытался получить кредит Онлайн. Как оказалось - это просто компания, которая предоставляет услуги по поиску компаний, которые могут дать мне кредит. Вы замечаете разницу - предоставляют услуги и дают?
Куда я не обращался, нигде нет помощи, даже писал в <a href="https://scarga.com.ua/">Онлайн Книгу жалоб</a>, бесполезно . В самой компании ссылаются на то, что я в онлайн режиме подтвердил все условия и теперь все.
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KULANDALE
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Додано: Сер 18 вер, 2019 15:43
Оспаривание транзакции через свой банк-эмитент карты и последующий арбитраж, - вполне стандартный процесс.
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Savage Mind
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