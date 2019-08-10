Finance.ua: Подвійне списання по картці

Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:49

Вот и у меня АТБ стырило деньги по карте.Пошел я сегодня скупиться по мелочи.Попытался рассчитаться картой. Дважды.Оба раза терминал выругался что нет связи с банком эмитентом, но при этом мне пришло смс что деньги два раза сняты, но вернули их только раз, да. В АТБ народ морозился, пришлось на горячую линию звонить, обещались перезвонить в конце смены и сказать как вопрос будет решен, но чует мое сердце придется мне в понедельник тащиться в отделение Таскомбанка через полгорода и тратить полдня на то чтобы себе вернуть несчастных 60 гришек, а потом еще месяц-полтора ждать когда мне их вернут.Я тут подумал и решил что если к обеду понедельника клоуны из АТБ бабки не вернут и мне таки придется тащиться в банк, то я схожу в тамошний райотдел и напишу заяву о мошенничестве со стороны АТБ пускай им еще полицаи мозги поклюют.