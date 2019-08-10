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Finance.ua: Подвійне
списання по картці

Finance.ua: Подвійне списання по картці
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2019 13:50

Finance.ua: Подвійне списання по картці

Пропонуємо до обговорення:
Хто може бути винен і що робити?
Уявіть, що ви йдете в супермаркет за продуктами або в магазин за новим мобільним телефоном. Вибравши товар, розраховуєтесь своєю банківською карткою і спокійно повертаєтеся додому. Але через якийсь час перевіряєте баланс і помічаєте, що суму покупки списали двічі. Такі ситуації не можна назвати масовими, але вони все ж трапляються. Чому таке може статися і що робити, якщо сталася подібна історія?

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D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2019 13:51

Как вы могли списать у меня с карты деньги
oksanagrycenko22
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2019 10:20

oksanagrycenko22 с Вас снял деньги сайт-посредник, которому вы оставили номер своей карты.
Finance.ua не имеет к этому отношения — не берёт денег за свой сервис и не просит номер карты.

Подробнее о платных сайтах-посредниках читайте тут: https://finance.ua/saving/kak-ne-perepl ... headline_6

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2019 13:41

TRZ*LOAN снимает деньги с карты, что делать?
sternoviy
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2019 11:33

sternoviy зверніться в банк, де обслуговується картка. Скоріше за все, кошти знімають МФО.

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 14:15

У меня вот списали деньги в размере 150 гривен, когда я пытался получить кредит Онлайн. Как оказалось - это просто компания, которая предоставляет услуги по поиску компаний, которые могут дать мне кредит. Вы замечаете разницу - предоставляют услуги и дают?
Куда я не обращался, нигде нет помощи, даже писал в <a href="https://scarga.com.ua/">Онлайн Книгу жалоб</a>, бесполезно . В самой компании ссылаются на то, что я в онлайн режиме подтвердил все условия и теперь все.
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:43

Оспаривание транзакции через свой банк-эмитент карты и последующий арбитраж, - вполне стандартный процесс.
Savage Mind
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:49

Вот и у меня АТБ стырило деньги по карте.
Пошел я сегодня скупиться по мелочи.
Попытался рассчитаться картой. Дважды.
Оба раза терминал выругался что нет связи с банком эмитентом, но при этом мне пришло смс что деньги два раза сняты, но вернули их только раз, да. В АТБ народ морозился :evil: , пришлось на горячую линию звонить, обещались перезвонить в конце смены и сказать как вопрос будет решен, но чует мое сердце придется мне в понедельник тащиться в отделение Таскомбанка через полгорода и тратить полдня на то чтобы себе вернуть несчастных 60 гришек, а потом еще месяц-полтора ждать когда мне их вернут.
Я тут подумал и решил что если к обеду понедельника клоуны из АТБ бабки не вернут и мне таки придется тащиться в банк, то я схожу в тамошний райотдел и напишу заяву о мошенничестве со стороны АТБ пускай им еще полицаи мозги поклюют.
gorobezus
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 07:51

Re: Finance.ua: Подвійне списання по картці

gorobezus, а при чём тут АТБ? Деньги стырил тот, кому принадлежит POS-терминал, — виноват банк... Хотя и Тася может чудить с их пониманием рядов запросов авторизации.

На текущий момент деньги пока что у Вас на карте. Обратитесь в контакт-центр своего банка через 3 дня и узнайте состояние о проводке данных средств. Если деньги не провелись, то их Тас разблокирует на протяжении 30/45 календарных дней.
MASolomko
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