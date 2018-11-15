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Finance.ua: Безбідна старість

Finance.ua: Безбідна старість
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 13:35

Finance.ua: Безбідна старість

Пропонуємо до обговорення:
Як накопичити собі на пенсію
На жаль, старість у нашій країні є синонімом бідності. Мені зараз 35. Щоб в похилому віці не зводити кінці з кінцями, а жити по-людськи, я вирішила почати накопичувати. Як банківський працівник з 13-річним стажем я непогано орієнтуюся в фінансовому ринку і знайома з його продуктами. Для мене важливо, щоб вкладення приносили дохід, і при цьому було застраховане моє життя. Тому зупинилася на двох варіантах: накопичувальне страхування і банківський депозит плюс страховка. Щоб вибрати кращий, довелося в кожному детально розібратися, зважити плюси і мінуси, розрахувати прибутковість. Ось що з цього вийшло.

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D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 13:35

Вы талантливый журналист видимо. И за информацию спасибо.
На будущее, когда пишете о 13 лет стажа убирайте фотографию с 20 летней милой особой.
Ну и когда мы имеем две суммы с разницей в 100 тысяч гривень и на меньшую говорить, что она более выгодная... согласитесь абсурд.
Ну и если совсем серьезно, это очень болящая тема в нашем обществе. Все без исключения задумываются о старости, но продукта для граждан Украины нормального нет.
Мне например отказали в польском банке. Как минимум нужно быть гражданином. Но все равно отказали бы, так как нужно быть Поляком, а не Украинцем с польским паспортом. Бред.
И сколько мы делаем отчислений в пенсионный фонд с заработной платы вы считали хоть раз? Именно поэтому проблема с легализацией черных зарплат. Отчисляя эти деньги в банк самостоятельно за 10 лет можно миллионером стать. А что "государство", отдает нам потом примерно 0,4% ? есть подходящее слово как сие обозвать?
halyapin
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 14:04

Вариант для эмоциональных людей, неспособных самостоятельно управлять своими инвестициями.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 15:16

Gastarbaiter

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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 22:34

Я фінансовий консультант австрійської компанії Ґраве, яка працює в Україні 20 років. І мені дуже приємно, що на цю тему говорять не тільки страховики. Можливо людям буде доходити, що треба тільки САМ СОБІ, бо буде капець. У страховій компанії, ви не віддаєте комусь, а створюєте свій капітал для того, щоб з нього отримувати пенсію. З просвітницькою метою створила канал "Фінансовий захист " в Телеграмі, щоб пояснювати людям суть і вигоду страхування. Бо наші пенсійна і медичні реформи базуються на цьому механізмі, який придумали уже в Європі 200 років тому. І там він працює, і у нас це вже працює. Цю тему в одному коментарі не розкриєш. А до цієї статті є що додати. Дякую автору за змістовний аналіз.
grawe_education
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 09:22

пенсия

greenozon А выход очень и очень прост,1 выбрать президента, который не ворует у своего народа,2 разогнать всех судий, 3 всю прокуратуру поменять, и только тогда будет Вам счастье. А пока в Украине жулье в правительстве, все это больше похоже на МММ.
Buddy
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 05:35

Re: Finance.ua: Безбідна старість

Классное решение - всех разогнать, всех поменять, и все будут счастливы. А кто не будет счастлив, того растрелять.

По сути статьи. Депозиты в банке защищены Фондом. А как и чем защищены вклады, например, в ту же страховую ТАС?
ykrkozak
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 19:29

Re: Finance.ua: Безбідна старість

Купувати нерухомість або бізнес та бажано не в Україні. Тоді точно буде старість безбідною
zechina
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 09:45

Чушь собачья в статье.

В ближайшие 10 лет гривна может еще раз обивался в 2-3 раза, и соответственно накопления обесценятся в полтора-два раза (с поправкой на дивиденды с депозита).
vpchelko
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