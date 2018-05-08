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Finance.ua: Безбідна старість

Finance.ua: Безбідна старість
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 06:31

А чому оминули увагою недержавнi пенсiйнi фонди?
Każda głowa ma swoją czapkę.
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 08:49

Re: Finance.ua: Безбідна старість

А купувати золото - теж не варіант?
Не Я
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 20:02

По поводу гарантий вкладов в договора страхования жизни:
Законопроект «О системе гарантирования вкладов физических лиц».Был утвержден Нацкомфинуслуг 15 января 2019 года и обнародован на сайте регулятора.Законопроект регулирует отношения между Фондом, банками, страховыми компаниями, специализирующимися на страховании.
По поводу инфляции:
Клиент имеет право делать индексацию, Страховая Компания сама предлагает это делать ( у меня полис Граве )
oksana_nedbai
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 20:44

Re: Finance.ua: Безбідна старість

Типичная рекламная заказуха , призывающая поверить что вложение, приносящее за 10 лет на 100 000 грн меньше по сравнению с депозитами - более выгодно )) И куча новорегов с 1 сообщением за ВСЮ историю пребывания на финансе , естественно это сообщение в ДАННОЙ теме, топящих за страховые вклады ) в противовес гораздо более выгодным депозитам.
Фу , заказуха.
Surfer
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:12

В чём главный недостаток этого метода-гривна абсолютно не годится для долгосрочного накопления.Или после девальвации примерно на 250 % появилась гарантия,что больше девальвации не будет?Сколько лет нужно отбивать потери при девальвации 250%?Лет 15?Правда,есть люди,считающие прибыль в гривне,тогда другое дело,на правильно ли это?Не думаю,что их много на этом сайте...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:22

  greenozon написав:Gastarbaiter

(c) Критикуя - предлагай

яка ваша пропозиція?

Ну, можно ведь самостоятельно инвестировать. Валюта, акции, облигации, депозиты, недвижимость. Вы сами себе управляющий. В любой момент перекинулись из одного актива в другой. В случае острой нужды в деньгах можно что-то продать быстро. А так платишь-платишь, а случись что - попробуй обратно получить досрочно! И привязка к графику платежей, что тоже не есть гуд. Хочешь больше или меньше - просто так не получится.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 08:14

В стране в которой финансовая система нестабильна, а за последних 5 лет ликвидировано до 80% банков и около 90% страховых, такие варианты являются благотворительным пожертвование непонятно кому, а не пенсией и отложенными деньгами на будущее.
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