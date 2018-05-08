|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 14 лип, 2019 06:31
А чому оминули увагою недержавнi пенсiйнi фонди?
Każda głowa ma swoją czapkę.
Додано: Нед 14 лип, 2019 08:49
Re: Finance.ua: Безбідна старість
А купувати золото - теж не варіант?
Додано: Вів 20 сер, 2019 20:02
По поводу гарантий вкладов в договора страхования жизни:
Законопроект «О системе гарантирования вкладов физических лиц».Был утвержден Нацкомфинуслуг 15 января 2019 года и обнародован на сайте регулятора.Законопроект регулирует отношения между Фондом, банками, страховыми компаниями, специализирующимися на страховании.
По поводу инфляции:
Клиент имеет право делать индексацию, Страховая Компания сама предлагает это делать ( у меня полис Граве )
Додано: Вів 20 сер, 2019 20:44
Re: Finance.ua: Безбідна старість
Типичная рекламная заказуха , призывающая поверить что вложение, приносящее за 10 лет на 100 000 грн меньше по сравнению с депозитами - более выгодно )) И куча новорегов с 1 сообщением за ВСЮ историю пребывания на финансе , естественно это сообщение в ДАННОЙ теме, топящих за страховые вклады ) в противовес гораздо более выгодным депозитам.
Фу , заказуха.
Додано: Чет 29 сер, 2019 11:12
В чём главный недостаток этого метода-гривна абсолютно не годится для долгосрочного накопления.Или после девальвации примерно на 250 % появилась гарантия,что больше девальвации не будет?Сколько лет нужно отбивать потери при девальвации 250%?Лет 15?Правда,есть люди,считающие прибыль в гривне,тогда другое дело,на правильно ли это?Не думаю,что их много на этом сайте...
Додано: Чет 29 сер, 2019 13:22
Ну, можно ведь самостоятельно инвестировать. Валюта, акции, облигации, депозиты, недвижимость. Вы сами себе управляющий. В любой момент перекинулись из одного актива в другой. В случае острой нужды в деньгах можно что-то продать быстро. А так платишь-платишь, а случись что - попробуй обратно получить досрочно! И привязка к графику платежей, что тоже не есть гуд. Хочешь больше или меньше - просто так не получится.
Додано: Пон 09 вер, 2019 08:14
В стране в которой финансовая система нестабильна, а за последних 5 лет ликвидировано до 80% банков и около 90% страховых, такие варианты являются благотворительным пожертвование непонятно кому, а не пенсией и отложенными деньгами на будущее.
Додано: Пон 09 вер, 2019 08:48
Re: Finance.ua: Безбідна старість
Додано: Пон 09 вер, 2019 10:38
Если Вы не владеете информацией, писать лучше не стоит.
2014 год 180 банков.
2019 год 77 банков.
Если откинуть созданные за последних 2 года банки и находящиеся в ликвидации. Вот вам и 80%.
Вся статистика официальная, вы можете найти ее на сайте НБУ. Минфина.
Додано: Пон 09 вер, 2019 11:18
Вот именно, было 180, осталось 76, итого закрылось или в состоянии ликвидации 58%. Потому если не умеете считать, действительно, писать лучше не стоит
|