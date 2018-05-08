Finance.ua: Безбідна старість

Faceless
а вы еще отнимите новые банки которые зарегистрировались. И отнимите в которых сидят назначенные управляющие.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:49
Faceless
а вы еще отнимите новые банки которые зарегистрировались. И отнимите в которых сидят назначенные управляющие.
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:28
И много зарегистрировалось? Хоть один есть?
А все куда проще. Не надо даже вычитывать, где сколько сидит. Есть на момент 76 работающих банков. Если бы закрылось 80%, значит, 5 лет назад было 380. А это полнейшая чушь.
И никаких "назначенных управляющих" и смотреть не надо.
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