Finance.ua: Безбідна старість

Faceless
а вы еще отнимите новые банки которые зарегистрировались. И отнимите в которых сидят назначенные управляющие.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:49
Faceless
а вы еще отнимите новые банки которые зарегистрировались. И отнимите в которых сидят назначенные управляющие.
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:28
И много зарегистрировалось? Хоть один есть?
А все куда проще. Не надо даже вычитывать, где сколько сидит. Есть на момент 76 работающих банков. Если бы закрылось 80%, значит, 5 лет назад было 380. А это полнейшая чушь.
И никаких "назначенных управляющих" и смотреть не надо.
Додано: Вів 01 жов, 2019 12:49
Идете на рынок и покупаете лом золота кусочек и так регулярно на пенсию. Накапливаете себе на старость. Мед страховку можете покупать ежегодно. Золото это не фиатные деньги. Это собственно и есть наряду с серебром деньги. Это если в долгую. А если краткосрочно. то надо выбирать другие инструменты.
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:21
ага, хорошо вам планировать "старость" если только 10 лет последние видели, а я вот помню в 90-тые, пошли бабушкино кольцо сдавать, на хлебушек, один грамм 585 что-то типа 5$ стоил, и нам вот камешки выковыривают "драгоценные" и 8$ в руки дают, а бабушка 5 лет кoпила, когда покупала то это почти 2 зарплаты было...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:31
а в гамериці взагалі були часи, коли якщо не здав драгметал спокійно могли арештувати і на нари..
+50грн !
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