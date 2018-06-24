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Finance.ua: Безбідна старість

Finance.ua: Безбідна старість
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:49

Faceless
а вы еще отнимите новые банки которые зарегистрировались. И отнимите в которых сидят назначенные управляющие.
dvshportun
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:28

  dvshportun написав:Faceless
а вы еще отнимите новые банки которые зарегистрировались. И отнимите в которых сидят назначенные управляющие.

И много зарегистрировалось? Хоть один есть?
А все куда проще. Не надо даже вычитывать, где сколько сидит. Есть на момент 76 работающих банков. Если бы закрылось 80%, значит, 5 лет назад было 380. А это полнейшая чушь.
И никаких "назначенных управляющих" и смотреть не надо.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:49

Идете на рынок и покупаете лом золота кусочек и так регулярно на пенсию. Накапливаете себе на старость. Мед страховку можете покупать ежегодно. Золото это не фиатные деньги. Это собственно и есть наряду с серебром деньги. Это если в долгую. А если краткосрочно. то надо выбирать другие инструменты.
guvad298
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:21

  guvad298 написав:Идете на рынок и покупаете лом золота кусочек и так регулярно на пенсию. Накапливаете себе на старость. Мед страховку можете покупать ежегодно. Золото это не фиатные деньги. Это собственно и есть наряду с серебром деньги. Это если в долгую. А если краткосрочно. то надо выбирать другие инструменты.



ага, хорошо вам планировать "старость" если только 10 лет последние видели, а я вот помню в 90-тые, пошли бабушкино кольцо сдавать, на хлебушек, один грамм 585 что-то типа 5$ стоил, и нам вот камешки выковыривают "драгоценные" и 8$ в руки дают, а бабушка 5 лет кoпила, когда покупала то это почти 2 зарплаты было...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:31

а в гамериці взагалі були часи, коли якщо не здав драгметал спокійно могли арештувати і на нари..
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:48

  greenozon написав:а в гамериці взагалі були часи, коли якщо не здав драгметал спокійно могли арештувати і на нари..


это сказки, разберитесь с вопросом :wink:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 19:48

Kripo Вы знаете,что то подобное где то читал то ли фильм документальный смотрел, так такое вроде действительно было. Вот не в Америке это точно. Вот у меня в голове крутится а вспомнить не могу.
Дядя Дима
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