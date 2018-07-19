Finance.ua: Безбідна старість

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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 20 лют, 2020 10:56
Надзвичайно корисна інформація, зважаючи на ситуацію з пенсіонерами в нашій країні, це як один з варіантів забезпечити собі безбідну старість!!!!
Додано: Нед 26 кві, 2020 18:42
Я сплачувала в ПФУ з заробітної плати на отримання 13 пенсії з 1991року по 2005 рік. Коли стало відомо, що деякі особи отримують ці кошти після виходу на пенсію. Я звернуласть в Іллінецьке об'єднання ПФУ Вінницької обл. Мені відмовлено. Так ,що українці, ви будете платити, щоб свині наживались на вашому горбу.
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:17
Все эти накопления прекрасны при стабильной валюте. Когда курс падает в течении года в три раза все эти отчисления в страховую напрасная трата денег. Мой товарищ положил в банк сумму равную 40 тыс. долларам при курсе 8 гривен за доллар, снял через три года по завершении договора по 24 гривны за доллар. В итоге он вместо накопления потерял двухкомнатную квартиру.
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