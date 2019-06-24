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В Київтеплоенерго пояснили,
як повернути переплачені...

В Київтеплоенерго пояснили, як повернути переплачені...
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 17:24

В Київтеплоенерго пояснили, як повернути переплачені...

Пропонуємо до обговорення:
Під час переходу теплового комплексу від ПАТ «Київенерго» в управління КП «Київтеплоенерго» у багатьох киян залишилась заборгованість за спожите тепло, яка перейшла в нове комунальне підприємство.

Дивися повний текст В Київтеплоенерго пояснили, як повернути переплачені кошти за опалення.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 17:24

Так сколько же ждать ?
Еще до Нового Года написал заявление и подал все документы
metall_05
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 18:03

  metall_05 написав:Так сколько же ждать ?
Еще до Нового Года написал заявление и подал все документы


И я тоже.
Витальку с Ахметом в топку
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 13:10

В ЦКС подала документы в январе 2019 по переплате на отопление и гарячую воду в ПАО «Киевэнерго» а КП «Киевтеплоэнерго» выставляет долги. А в мае вводят пеню! Сколько еще ждать перерасчета? Уже прошло три месяца. А нас уверяют что дело рассматривается 45 дней. Где правда?
solgaa
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 08:03

Подала документы на возврат переплаты за отопление еще в декабре 2018. До сих пор жду. Думаю написать по этому поводу заявление в прокуратуру города и Управление по защите прав потребителей. Кто-то может уже писал что-то подобное? Что ответили?
ti_ann
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 09:22

  ti_ann написав:Подала документы на возврат переплаты за отопление еще в декабре 2018. До сих пор жду. Думаю написать по этому поводу заявление в прокуратуру города и Управление по защите прав потребителей. Кто-то может уже писал что-то подобное? Что ответили?


Был пару дней назад в ЦКС по поводу написанного еще в декабре 2018г заявления на возврат переплаченных денег - включают дурака и говорят, что люди ждут и по пол-года ,а они ничего не могут сделать.
Похоже, Виталька с Ахметовым решили кинуть киевлян
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 10:12

Подала документи на отримання переплати ще в жовтні 2018. До цих пір ні звуку при моєму запиті у травні 2018 відповіли що що ще не почали виплачувати що всі ще чекають
lavista777
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 18:39

  lavista777 написав:Подала документи на отримання переплати ще в жовтні 2018. До цих пір ні звуку при моєму запиті у травні 2018 відповіли що що ще не почали виплачувати що всі ще чекають


Не забудьте когда пойдете боксера переизбирать - без него эта афера была бы невозможна.
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shapo
 
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