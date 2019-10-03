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В Київтеплоенерго пояснили, як повернути переплачені...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 вер, 2019 19:17
Ребята, попробуйте подключить депутатов - городских/народных - на их обращения оперативно реагируют.
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Клаус
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:04
Подав документи в грудні 2018 результат "нуль"
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kym19610331
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Додано: Сер 09 жов, 2019 21:33
Клаус написав:
Ребята, попробуйте подключить депутатов - городских/народных - на их обращения оперативно реагируют.
Это каких, из продажной Киеврады?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Сер 09 жов, 2019 21:42
Непонятно одно, зачем у нас за коммуналку переплачивать?
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