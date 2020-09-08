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В Київтеплоенерго пояснили,
як повернути переплачені...

В Київтеплоенерго пояснили, як повернути переплачені...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:17

Ребята, попробуйте подключить депутатов - городских/народных - на их обращения оперативно реагируют.
Клаус
 
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Подав документи в грудні 2018 результат "нуль"
kym19610331
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:33

  Клаус написав:Ребята, попробуйте подключить депутатов - городских/народных - на их обращения оперативно реагируют.


Это каких, из продажной Киеврады?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:42

Re: В Київтеплоенерго пояснили, як повернути переплачені...

Непонятно одно, зачем у нас за коммуналку переплачивать?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:35

Ну моим переплатчикам спонсоры заплатили 1000 грн. Разные ситуации бывают...
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:03

  ruvex написав:Непонятно одно, зачем у нас за коммуналку переплачивать?


Это в основном пенсионеры 70-90 лет с старым совковым мышлением привыкшие выполнять обязательства перед многократно кинувшим их государством.
Надеялись,заплатив летом, платить меньше зимой.
Все рано или поздно поумнеют,но вот что себе думает боксер с отбитыми мозгами польстившийся с Ринатом на их копейки.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:14

https://cks.com.ua/to_consumers/pereplata-ke/
У разі наявності у Вас переплати перед Акціонерним товариством «К.ЕНЕРГО», з метою захисту своїх законних інтересів, Ви можете звернутись до суду з наступним пакетом документів:

Документи, що підтверджують грошові вимоги до боржника (Такими документами, наприклад, можуть бути: рішення суду про стягнення коштів, акти звіряння, листування, тощо).
Господарський суд Донецької області знаходиться в м. Харкові, пр.Науки, 5, 61022.

Поздравляю всех лохов переплативших ахметєнерго и боксеру в Киеве за тепло и горячую воду
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 12:35

юрлицо, остаток больше 38 тысяч, теперь даже нет адреса куда обращаться где "ЭТО" ПАТ "КИЕВЭНЕРГО", последняя капля в нашей стране. ОБИДНО
tvg55555
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 05:22

  tvg55555 написав:юрлицо, остаток больше 38 тысяч, теперь даже нет адреса куда обращаться где "ЭТО" ПАТ "КИЕВЭНЕРГО", последняя капля в нашей стране. ОБИДНО


Зато часть уворованного уйдет не только на яхты,особняки и покупку футболистов рыжему кидале,но и на гуманитарную помощь жителям Донбасса которые на его канале с придыханием и размазанными слезами будут рассказывать о "Фонде помощи Рената Ахметова" не понимая что эти посылки заплатили лохи которых он обворовал
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shapo
 
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