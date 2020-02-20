|
|
Відгуки про Freedom Finance
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 01 тра, 2024 18:04
Не надсилаю, ментально списав все у "втрати". Висновки теж зробив.
-
adj
-
-
- Повідомлень: 619
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|483
|231036
|
|
|230
|73779
|
|
|20
|14311
|