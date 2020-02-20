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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 18:04

Re: Відгуки про Freedom Finance

Не надсилаю, ментально списав все у "втрати". Висновки теж зробив.
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:41

Re: Відгуки про Freedom Finance

  adj написав:Висновки теж зробив.


які висновки зробили?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:55

наприклад такі

https://tsn.ua/groshi/v-ukrayini-pobils ... 69431.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:00

  greenozon написав:наприклад такі

https://tsn.ua/groshi/v-ukrayini-pobils ... 69431.html
до чого ФФ в Україні і статки гривневих мільйонерів?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:02

  sens написав:
  greenozon написав:наприклад такі

https://tsn.ua/groshi/v-ukrayini-pobils ... 69431.html
до чого ФФ в Україні і статки гривневих мільйонерів?


доларових
ага, ні дочого, в країні війна 11 рік а тут тисячі мільйонерів щороку народжуютсья

ніякого звязку, абсолютно!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:04

  greenozon написав:
  sens написав:
  greenozon написав:наприклад такі

https://tsn.ua/groshi/v-ukrayini-pobils ... 69431.html
до чого ФФ в Україні і статки гривневих мільйонерів?


доларових
ага, ні дочого, в країні війна 11 рік а тут тисячі мільйонерів щороку народжуютсья

ніякого звязку, абсолютно!
якщо доведете зв'язок між ФФ та кількістю мільйонерів то буде більш зрозуміло для всіх
sens
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 23:09

  Олежан написав:
  adj написав:Висновки теж зробив.


які висновки зробили?

Що ні цій державі ні інвестицій в укр ринок не буде ніколи. Все одразу в долар і закордон.
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 23:15

Re: Відгуки про Freedom Finance

  adj написав:Все одразу в долар і закордон.


ви як в воду дивитесь!

для себе любимих - все
для людей - закон

https://bank.gov.ua/ua/news/all/valyutn ... noyi-viyni
greenozon
 
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  #<1 ... 55565758
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