Відгуки про Freedom Finance

adj написав:Та нічого їх не чекає. Комісія вже хоче анульовувати ліцензії УБ і ПФТС. Буде лише Перспектива, держ банки і ІСИ (бо голова комісії спить з директоркою ІСИ трейд напрямку). Ситуація трагічна.
клієнтам важливо зараз іхні гроші,а не балачки про майбутнє Я отримав від департаменту культурної спадщини лист з минулого , коли задовго до візиту на місце пошкодження памятника архітектури отримав відповідь що Законом не передбачено відновлювати за бюджет по програмі Є-відновлення , все так само трагічно,коли мені не компенсують грошима,і мені зовсім нецікаво чи Є-відновлення чи НЕМАє-відновлення
adj написав:Та нічого їх не чекає. Комісія вже хоче анульовувати ліцензії УБ і ПФТС. Буде лише Перспектива, держ банки і ІСИ (бо голова комісії спить з директоркою ІСИ трейд напрямку). Ситуація трагічна.
27 березня 2024 року газета «Голос України» опублікувала зміни до Закону "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках.
Закон України № 3585-IX набирає чинності через один місяць з дня його опублікування - 27 квітня 2024 року, крім окремих положень, які набирають чинності у встановлені законом строки.
--- щось комісія не дуже спішиться допомагати інвесторам, лише PR-иться
greenozon написав:27 березня 2024 року газета «Голос України» опублікувала зміни до Закону "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках.
Закон України № 3585-IX набирає чинності через один місяць з дня його опублікування - 27 квітня 2024 року, крім окремих положень, які набирають чинності у встановлені законом строки.
--- щось комісія не дуже спішиться допомагати інвесторам, лише PR-иться
Судячи з того, що тимчасового керючого призначили на 1 рік до 10.06.2025, то й не планують поспішати
Шановні друзі по питанню ФФУ, вітаю зі святами, бажаю всім здоровʼя та скорішого переможного миру. Отже, держава передбачила непростий алгоритм заміни облігацій ОЗДП в рамках реструктуризації так званої, а якщо хтось не погодиться, на пустому місці втрачає відсотки дохідності. Наш депозитарій - під санкціями, а напряму ми не можемо подавати до Мінфіну чи НБУ погодження. Чи розбирався хто-небудь з Вас стосовно цього моменту? Як тут діяти? До депозитаріїв надійшли директиви зібрати переліки тих, хто погоджується, і немає ясності щодо клієнтів ФФУ в цьому питанні. Ось вам і тема закидати питаннями НКЦПФР, НБУ, Мінфін, Мінекономіки.