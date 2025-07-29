Відгуки про Freedom Finance

----
Про затвердження Порядку повернення активів, включно з грошовими коштами, які належать клієнтам/депонентам професійного учасника ринків капіталу, до якого застосовано санкцію у виді «блокування активів»
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:40
зарухались таракани
----
Про затвердження Порядку повернення активів, включно з грошовими коштами, які належать клієнтам/депонентам професійного учасника ринків капіталу, до якого застосовано санкцію у виді «блокування активів»
Додано: Вів 29 лип, 2025 11:12
щось в лісі здохло
прийшов емейл + СМС (!)
----
Є нове IPO ПОЛИПЛАСТ-П02-БО-08_CNY Размещение выпуска бо серии П02-БО-08 АО "Полипласт". Закінчення прийому заявок 2025-07-29 14:50:00
Inbox
Ukraine noreply@ffin.ua via sendgrid.net
to me
Відповідь на заміну bonds of series P02-BO-08 of JSC "Poliplast"
Додано: Сер 30 лип, 2025 10:16
Наближається час Ч !!
(із тг групи пострадальців ФФ)
-----
Сьогодні провели зустріч з НКЦПФР
Основне щодо повернення активів Freedom Finance:
1. Повернення активів:
Затверджено остаточний перелік активів клієнтів, що набере чинності після юстуваня, по оцінкам в районі тижня. Активи повертатимуться у два етапи — до та після 20.10.2022. По першим потрібно звертатися до депозитарних установ з запитом по переведення ваших активів до нової депозитарної установи (усі види активів до одного брокеру) брокерам вже донесли інформацію та процедуру.
По іншим до тимчасового керуючого.
Баланси повністю звірені.
2. Синтетичні продукти:
Будуть повернуті у формі цінних паперів або грошових коштів відповідно до чинних договорів. Як і інші активи.
3. Обмеження по реєстру:
Громадяни РФ і Білорусі не включені без перевірки законності. Вони можуть подати звернення для включення через запит в комісію.
Не включено також осіб з неповними чи некоректними даними.
4. Комунікація з клієнтами:
Клієнти можуть звертатися до депозитаріїв у довільній формі.
Попросили щоб розробили уніфіковані шаблони звернень до депозитарної установи, керуючого та в НКЦПФР на внесення змін по інвесторам у яких змінилися облікові дані.
5. Оновлення персональних даних:
Зміна паспортних даних не є перешкодою, але потребує звернення до комісії.
6. Зовнішні державні позики (ОЗДП):
Обговорено складнощі з ОЗДП, випущеними за кордоном та компенсатори втрат. Запланували окрему зустріч з Головою комісії та членом комісії який керує цей напрямок. На першу половину серпня.
7. Заблоковані кошти:
У шести клієнтів кошти заблоковані в розрахунковому центрі — ведеться робота з тимчасовим адміністратором.
Додано: П'ят 01 сер, 2025 15:27
готуєм кЄди
---
Вже з понеділка (04.08) клієнти зможуть звертатися до депозитарних установ або тимчасового керуючого компанії — залежно від типу активів.
📑 В НКЦПФР ми зібрали всю необхідну інформацію для клієнтів в одному місці, щоб зробити цей процес максимально зрозумілим і зручним.
Додано: Пон 04 сер, 2025 12:28
все, сталось
усі закони підписані
Універ 1ий запиляв кнопку для ФФУ
деталі описав тут viewtopic.php?p=5878772#p5878772
Додано: Вів 05 сер, 2025 11:30
підсумовий допис
(копія із ініціативної телеграм групи - завдяки якій як мені видається все це трапилось і українці дожали зажерливу брехливу крадівничу безпардонну та безсовісну владу в Україні!!!)
=-=-==--=-=-========================
3 роки блокування коштів інвесторів в Фрідом Фінанс Україна закінчуються?
Незабаром, після реєстрації в Мінюсті цього нормативного акту НКЦПФР незабаром має початися розблокування грошових коштів та цінних паперів українських інвесторів, заблокованих в Фрідом Фінанс Україна (ФФУ). Процес тривав з жовтня 2022 року, але прискорився рік тому після призначення тимчасового керуючого ФФУ та неформального об'єднання зусиль Клієнтів та їх взаємодії з регуляторами та іншими органами влади (писав про це тут). Я є Клієнтом ФФУ тому не лише спостерігав, а і діяв - разом із активом групи Клієнтів приймав участь у побудові та контролі ефективності цієї взаємодії.
Пишу цей узагальнюючий допис з урахування мого розуміння змісту нормативних актів по розблокуванню, роз'яснень регулятора, запитань Клієнтів ФФУ , перемовин з депозитарними установами на ринку.
🧩Покрокова інструкція, як отримати свої кошти Клієнтам ФФУ
1) Визначити , що саме потрібно розблоковувати
▫️якщо це лише грошові кошти які були на рахунках ФФУ до 20.10.2022 (дата блокування активів) - тоді звертайтеся до тимчасового керуючого
▫️якщо цінні папери, або ще й грошові кошти, які мали Вам надійти після 20.10.2022р - тоді читайте п.2
2) Визначити цілі використання та нову депозитарну установу (ДУ) для переказу розблокованих коштів та цінних паперів з ФФУ.
Тут я розглядаю ДУ, які зараз мають зручні мобільні та веб-інтерфейси та нормальні комісії : Універ, ICU та банки Сенс, Приват, Монобанк (Універсалбанк):
▫️ якщо далі інвестувати в ОВДП в грн - будь - яка ДУ
▫️ якщо далі інвестувати в ОВДП в валюті - банківська ДУ
▫️ якщо далі інвестувати в ОЗДП - зараз лише ДУ Універ пропонує ОЗДП в Україні.
▫️ якщо вивести валютні кошти на ІВ - краще обирати банківську ДУ, бо ДУ - небанки мають комісії за вивід валютних коштів на банк (ICU 35$, Універ 500 грн + 0,5% як мінімум ).
- якщо щось інше не повязано з інвестиціями або захомячити чи припаркувати гроші в інший український інвест.інструмент, напитися чи відпочити на радістях розблокування) - банківська - ДУ.
Про недоліки різних ДУ :
➖ небанківських ДУ
Тривале врегулювання ситуації з ФФУ показало недосконалість законодавства для Клієнтів небанківських брокерів. На прикладі ФФУ, регулятором розроблені певні підзаконні акти. На мій погляд, краще що вони взагалі з'явилися, але все одне не є досконалими. Наприклад, для збереження критичної інформації - переліку активів та Клієнтів використовується MS Excel (див. п.14 ). а при розблокуванні коштів Клієнт має контактувати з 3-мя учасниками процесу: тимчасовий керуючий, нова ДУ та НКЦПФР.
➖банківських ДУ
Більш високі комісії за відкриття та обслуговування рахунку , переказ цінних паперів (яких немає в небанківських ДУ). Менша професійність служб підтримки, бо для них легше залучати депозити та вілкривати картки, а операції з цінними паперами - rocket science)
3) Перевірити свої документи та правовий статус
Пишіть в НКЦПФР (шаблони та контакти тут) якщо у Вас змінювався чи код, паспорт або Ви стали спадкоємцем , представником , опікуном клієнта ФФУ або з якихось причин Ви не змогли / вам відмовили отримати розблоковані кошти та цінні папери.
4) Відкривайте рахунок в цінних паперах та звертайтесь до нової ДУ за отриманням коштів та цінних паперів ФФУ
Тут знову гляньте на п.1 , бо для грошей які були на рахунках ФФУ до 20.01.2022р вам потрібно звернутися до тимчасового керуючого ФФУ на адресу info@ffin.ua.
❗️
Обовязково підписуйте ваші звернення до НКЦПФР та тимчасового керуючого ЕЦП. Я це роблю через сайт ЦЗО за допомогою Дія - підпис, обираю формат PADES (pdf).
Примножуйте корисне - ділиться ним!
Додано: Чет 07 сер, 2025 17:26
Побачимо як вони будуть повертати.
Що стосується активів у вигляді ЦП, поки що починається гра "а надайте документи - звіти брокера, виписка з рахунку ЦП". Якби НКЦПФР стояла до клієнтів обличчям, я мав би просто підтвердити особу та надати реквізити рахунку в іншій депозитарній установі, куди перевести належні мені ЦП.
Додано: Пон 11 сер, 2025 12:42
потрібно будет доказати походження грошових коштів за які були придбані ці ЦП.
договір купівлі продажу з розрахунками за нал (тобто без підтверждення руху коштів через банки) - не приймається!
якщо не доказати легальність коштів, то вони будуть або заблоковані, або вам переведуть в інший банк з клеймом (відміткою) про нелегальні кошти. і далі буде дуже все складно
Додано: Вів 12 сер, 2025 12:27
звітують про перші виплати погорільцям ФФУ
Також ICU звітує про перші виплати -
|