Який рівень вашої зарплати на місяць?

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Andrey14 написав:Люди всегда будут чем то недовольны.. Учитывая, что у нас война на Донбассе, то рост экономики это вообще чудо.
посмотрим, как будет с новым президентом, будет ли у учителей 4000 долларов в месяц...
ну к концу срока вон Порошенко свое обещание про 1000 грн солдатам в день выполнил - теперь зарплата у них около 27 000 грн \ мес проскакивала новость , возможно даже тут на финансах
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html