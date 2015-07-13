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подскажите насчёт бюджета страны
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У цьому форумі обговорюються всі питання, пов'язані з бюджетом: бюджетна система, бюджетний кодекс, державний бюджет, державний борг, місцеві бюджети, місячна звітність, фінансові органи
Додано: Вів 16 кві, 2019 17:25
Напр., возьмём бюджет образования. В него заложено 242 млрд грн в этом году.
В эти 242 млрд включено зарплата учителям, выдача книг малоимущим, парты, покупка цветов штор, для классов.
Я правильно понимаю понятие "Бюджет ведомтсва" это всё что нужно для осуществления его деятельности?
а что подразумевает понятие "расходы" . в образовании расходы составляют 127 млрд грн. Это и есть выплата з/п учителям в школах, вузах и т.д.
прошу пояснить этот бюджет!
а доходы ведомтсва образования, что?
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psergeiv2009
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