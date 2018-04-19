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Що змінює для фізособи Закон "Про банкрутство"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 кві, 2019 08:49
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко вчора заявив, що підписав Закон "Про банкрутство".
Дивися повний текст Що змінює для фізособи Закон \"Про банкрутство\"
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Додано: Сер 17 кві, 2019 08:49
Закони приймають, після отримання "волшебного" пенделя.
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Rainbow
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Джон
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