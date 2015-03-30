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Банк для ОСББ(ОСМД)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 17 кві, 2019 10:58
В доме создается объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД)
Одним из этапов является открытие банковского счета.
Поверхностное гугление показало не очень много пакетных продуктов для этого направления. Интересует кейс с минимальными затратами, месячный оборот 100К, 200-300 входных плетажей и 5-10 выходных.
Интересно послушать опыт, предложения и подводные камни в этой сфере.
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ziks
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