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Куда инвестировать
деньги украинцам ?

Куда инвестировать деньги украинцам ?
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:02

  ViktorGugo написав:
  avjej написав:Але останнім часом багато людей "інвестують" у відверту начебто ювелірну піраміду. І це погана тенденція.

Можно спросить почему? Вы разобрались в ней что так говорите? Ну тогда купив штаны в магазине вы тоже в пирамиде... купили вы кольцо.. у вас есть товар.. где тут пирамида?

Чтобы много не писать, да просто гляньте в канале Бигуса на ютубе, и вопрос почему расстает.
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