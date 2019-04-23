Куда инвестировать деньги украинцам ?

Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:02
ViktorGugo написав: avjej написав:
Але останнім часом багато людей "інвестують" у відверту начебто ювелірну піраміду. І це погана тенденція.
Можно спросить почему? Вы разобрались в ней что так говорите? Ну тогда купив штаны в магазине вы тоже в пирамиде... купили вы кольцо.. у вас есть товар.. где тут пирамида?
Чтобы много не писать, да просто гляньте в канале Бигуса на ютубе, и вопрос почему расстает.
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