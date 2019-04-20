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Судді, які ухвалили рішення щодо "Привату", поскаржилися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 кві, 2019 17:44
Пропонуємо до обговорення:
Про це 23 квітня повідомляє прес-служба суду.
Дивися повний текст Судді, які ухвалили рішення щодо \"Привату\", поскаржилися на тиск Порошенка
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Додано: Вів 23 кві, 2019 17:44
Судьи уже "перезавантажились"
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