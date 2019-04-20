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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 24 кві, 2019 15:09
Их если что будут судить такие же товарищи. Придется правда поделится ... Но , думаю, им отвалили достаточно. Когда на кону 2 ярда баксов, можно и не особо экономить.
Додано: Чет 25 кві, 2019 02:28
Re: Судді, які ухвалили рішення щодо "Привату", поскаржилися
Ну, сумеют доказать в суде вывод 5,5 ярдов зелени, (хотя именно в этой сумме я лично как то сильно сомневаюсь) - конечно, не вопрос.
незначительных
Но, если согласно договора не прошла оплата, и не важно какая там была сумма, хоть 1 грн., хоть 1 миллиард - условие договора нарушено, без оплаты договор не вступает в силу. Не верите мне, прочтите любой договор купли-продажи. Нет факта оплаты - нет и действующего договора купли-продажи.
И я, хз как в такое гуано можно было вляпаться со стороны нбу. И если это так, то всю их хитросделанную шайку мало даже на кол посадить
Додано: П'ят 26 кві, 2019 01:32
Судді, які ухвалили рішення щодо "Привату", поскаржилися...
EKO
С нашими судами все может быть, у нас сейчас нормальная судебная система практически отсутствует.
Там не было договора купли-продажи, в классическом понимании, там была другая процедура. По поводу оплаты (одна грн.), мы не знаем была оплата или нет, и опять же неизвестно как там проходило по процедуре, вариантов много...
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