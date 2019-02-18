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Створено велосипед зі
стабілізацією (відео)

Створено велосипед зі стабілізацією (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 02:43

Створено велосипед зі стабілізацією (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Нідерландські вчені з Делфтського технічного університету спільно з компанією Gazelle сконструювали прототип електричного велосипеда, обладнаний системою стабілізації власної розробки.

Дивися повний текст Створено велосипед зі стабілізацією (відео).
R2
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