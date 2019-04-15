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Створено велосипед зі
стабілізацією (відео)

Створено велосипед зі стабілізацією (відео)
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 02:43

Створено велосипед зі стабілізацією (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Нідерландські вчені з Делфтського технічного університету спільно з компанією Gazelle сконструювали прототип електричного велосипеда, обладнаний системою стабілізації власної розробки.

Дивися повний текст Створено велосипед зі стабілізацією (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 02:43

Дохлая разработка. Захочет велик повернуть в "нужную" сторону, а там бордюр, или дерево. А научиться ездить на таком просто невозможно - рефлекс не выработается.
oleg_kostetsky
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 21:13

Re: Створено велосипед зі стабілізацією (відео)

Олег, напишіть про це голландцям, бо вони, дурні, не знають, за що взялися.
consulaugur
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 10:44

oleg_kostetsky, согласен. А для не умеющих ездить на двухколесном людей, специально придумали трехколесные (мимо моего дома женщина каждый день на таком проезжает). Тут ведь еще в чем дело - чтобы начать движение/остановиться даже на велике со стабилизацией - нужна более-менее нормальная координация движений, т.к. на низкой скорости эта приблуда будет махать рулем (за который к слову еще и держится человек едущий на велосипеде) с немаленькой амплитудой и частотой и как подстроиться чтобы банально не вылететь из седла от резкой смены курса? так что для тех кто умеет ездить - это бесполезно, а для неумеющих - стремно. ИМХО.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 14:41

Вот это прогресс. Поместили в стакан мотор. Теперь крутишь педали, а со стакана ничего не проливается
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