Нідерландські вчені з Делфтського технічного університету спільно з компанією Gazelle сконструювали прототип електричного велосипеда, обладнаний системою стабілізації власної розробки.
Дивися повний текст Створено велосипед зі стабілізацією (відео).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 кві, 2019 02:43
Створено велосипед зі стабілізацією (відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Створено велосипед зі стабілізацією (відео).
Додано: Чет 25 кві, 2019 02:43
Дохлая разработка. Захочет велик повернуть в "нужную" сторону, а там бордюр, или дерево. А научиться ездить на таком просто невозможно - рефлекс не выработается.
Додано: Нед 28 кві, 2019 21:13
Re: Створено велосипед зі стабілізацією (відео)
Олег, напишіть про це голландцям, бо вони, дурні, не знають, за що взялися.
Додано: Вів 30 кві, 2019 10:44
oleg_kostetsky, согласен. А для не умеющих ездить на двухколесном людей, специально придумали трехколесные (мимо моего дома женщина каждый день на таком проезжает). Тут ведь еще в чем дело - чтобы начать движение/остановиться даже на велике со стабилизацией - нужна более-менее нормальная координация движений, т.к. на низкой скорости эта приблуда будет махать рулем (за который к слову еще и держится человек едущий на велосипеде) с немаленькой амплитудой и частотой и как подстроиться чтобы банально не вылететь из седла от резкой смены курса? так что для тех кто умеет ездить - это бесполезно, а для неумеющих - стремно. ИМХО.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Вів 30 кві, 2019 14:41
Вот это прогресс. Поместили в стакан мотор. Теперь крутишь педали, а со стакана ничего не проливается
Додано: Чет 02 тра, 2019 15:39
Re: Створено велосипед зі стабілізацією (відео)
блін повністью непотрібний винахід , на відео немає демонстрації його роботи, єдине що приходить в голову це їзда без рук , яка забороненна Правилами Дорожнього Руху, такий собі автопілот, попиваєш кока колу заїдаєш чіпсами дві руки зайняті , а ногами крутиш педалі , але як повертати - не зрозуміло , бо зазвичай коли я їм чіпси і запиваю їх за рулем велосипеда то я повертаю якраз нахилом , а ця штука буде заважати мені повертати коли я їду не тримаючись за руль руками...
Абсолютно непотрібний винахід навіть шкідливий ... бо воворот зазвичай здійснюю нахилом корпусу в потрібний бік і нахилом велосипеду а не поворотом руля , рулем дорулюють за потреби
P.S. навіть не думайте забороняти мені користуватися смарфоном за рулем ! почніть з себе на авто а тоді мені будете зауваення робити
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 26 тра, 2019 09:24
Re: Створено велосипед зі стабілізацією (відео)
Загалом, всі отакі "типу винаходи" – можна зрозуміти.
Для людей залишається дедалі менше праці, а заробляти якось хочуть, тому отаке...
Але мене дивує інше.
Я вже приглядався до електровелосипедів. І дивувало мене, що не бачу фунції рекуперації.
Щоби можна було гальмувати і, водночас, дозаряджати акумулятор!
Наприклад.
Ви з'їзджаєте з гірки. Чи бачите несподіваного довгого леж.поліц. І добре, коли є можливість не гальмувати. А якщо таки треба... Тратив сили, розганявся – а тепер псуй вело механічними гальмами. Це так тупо
Може я чогось не догледів, і рекуперація (як перший ступінь гальмування) у електровело вже існує? І вона вже заведена якимось способом на основні гальма? Хтось може назвати такі моделі?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Зараз переглядають цей форум: Попаданец, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|