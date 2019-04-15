Створено велосипед зі стабілізацією (відео)

Додано: Чет 02 тра, 2019 15:39

блін повністью непотрібний винахід , на відео немає демонстрації його роботи, єдине що приходить в голову це їзда без рук , яка забороненна Правилами Дорожнього Руху, такий собі автопілот, попиваєш кока колу заїдаєш чіпсами дві руки зайняті , а ногами крутиш педалі , але як повертати - не зрозуміло , бо зазвичай коли я їм чіпси і запиваю їх за рулем велосипеда то я повертаю якраз нахилом , а ця штука буде заважати мені повертати коли я їду не тримаючись за руль руками...

Абсолютно непотрібний винахід навіть шкідливий ... бо воворот зазвичай здійснюю нахилом корпусу в потрібний бік і нахилом велосипеду а не поворотом руля , рулем дорулюють за потреби



P.S. навіть не думайте забороняти мені користуватися смарфоном за рулем ! почніть з себе на авто а тоді мені будете зауваення робити

Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html