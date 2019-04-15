Нідерландські вчені з Делфтського технічного університету спільно з компанією Gazelle сконструювали прототип електричного велосипеда, обладнаний системою стабілізації власної розробки.
Дивися повний текст Створено велосипед зі стабілізацією (відео).
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Додано: Чет 25 кві, 2019 02:43
Створено велосипед зі стабілізацією (відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Створено велосипед зі стабілізацією (відео).
Додано: Чет 25 кві, 2019 02:43
Дохлая разработка. Захочет велик повернуть в "нужную" сторону, а там бордюр, или дерево. А научиться ездить на таком просто невозможно - рефлекс не выработается.
Додано: Нед 28 кві, 2019 21:13
Re: Створено велосипед зі стабілізацією (відео)
Олег, напишіть про це голландцям, бо вони, дурні, не знають, за що взялися.
Додано: Вів 30 кві, 2019 10:44
oleg_kostetsky, согласен. А для не умеющих ездить на двухколесном людей, специально придумали трехколесные (мимо моего дома женщина каждый день на таком проезжает). Тут ведь еще в чем дело - чтобы начать движение/остановиться даже на велике со стабилизацией - нужна более-менее нормальная координация движений, т.к. на низкой скорости эта приблуда будет махать рулем (за который к слову еще и держится человек едущий на велосипеде) с немаленькой амплитудой и частотой и как подстроиться чтобы банально не вылететь из седла от резкой смены курса? так что для тех кто умеет ездить - это бесполезно, а для неумеющих - стремно. ИМХО.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Вів 30 кві, 2019 14:41
Вот это прогресс. Поместили в стакан мотор. Теперь крутишь педали, а со стакана ничего не проливается
Додано: Чет 02 тра, 2019 15:39
Re: Створено велосипед зі стабілізацією (відео)
блін повністью непотрібний винахід , на відео немає демонстрації його роботи, єдине що приходить в голову це їзда без рук , яка забороненна Правилами Дорожнього Руху, такий собі автопілот, попиваєш кока колу заїдаєш чіпсами дві руки зайняті , а ногами крутиш педалі , але як повертати - не зрозуміло , бо зазвичай коли я їм чіпси і запиваю їх за рулем велосипеда то я повертаю якраз нахилом , а ця штука буде заважати мені повертати коли я їду не тримаючись за руль руками...
Абсолютно непотрібний винахід навіть шкідливий ... бо воворот зазвичай здійснюю нахилом корпусу в потрібний бік і нахилом велосипеду а не поворотом руля , рулем дорулюють за потреби
P.S. навіть не думайте забороняти мені користуватися смарфоном за рулем ! почніть з себе на авто а тоді мені будете зауваення робити
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 26 тра, 2019 09:24
Re: Створено велосипед зі стабілізацією (відео)
Загалом, всі отакі "типу винаходи" – можна зрозуміти.
Для людей залишається дедалі менше праці, а заробляти якось хочуть, тому отаке...
Але мене дивує інше.
Я вже приглядався до електровелосипедів. І дивувало мене, що не бачу фунції рекуперації.
Щоби можна було гальмувати і, водночас, дозаряджати акумулятор!
Наприклад.
Ви з'їзджаєте з гірки. Чи бачите несподіваного довгого леж.поліц. І добре, коли є можливість не гальмувати. А якщо таки треба... Тратив сили, розганявся – а тепер псуй вело механічними гальмами. Це так тупо
Може я чогось не догледів, і рекуперація (як перший ступінь гальмування) у електровело вже існує? І вона вже заведена якимось способом на основні гальма? Хтось може назвати такі моделі?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Додано: Нед 26 тра, 2019 15:52
моделі з рекуперацією є у них є ряд сутєвих мінусів не все так однозначно
мінуси :
1) вони тяжче це має бути повнроцінне мотор колесо з прямим приводом , а не мотор з редуктором
2) воно дорожче і додатково воно потребує розумнішого котролера
3) при їзді на такому колесі взагалі без електрики (наприклад сіла батарея) воно дає деякий опір, як зустрічний вітер
плюси
1) рекуперація
2) можливість швидкості на електроходу більше 35 км на годину , скільки потужності вистачить, бо
в редуктора максималка на електротязі 35 км\ год можна собі допомогати ногами і буде більше , але в потоку авто хотілося б запас до 60 км\год для обгонів, що нікому не заважати на дорозі і так далі
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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