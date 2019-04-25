На волне революций Шариковы со справкой как всегда оседлают пену на гребне волны.
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:15
Re: Рада ухвалила "мовний закон"
Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:37
Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:48
Обязывайте. Вам и карты в руки.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Суб 27 кві, 2019 08:43
Re: Рада ухвалила
Демоскализация штука нужная...хоть щось корисне барыга перед концом сделал...Это надо было 4 года парить всем мозги, получить пинок под зад, что бы хоть что то сделать..
Додано: Суб 27 кві, 2019 09:06
Не 4, а пять лет парил мозги, но то такое.
Не пойму страстей по этому закону, еще в него десятки раз будут правки и изменения.
В Венецианскую комиссию не захотели посылать, побоялись. Еще не дошло дело до вступления в ЕС, когда Венгрия и Румыния могут набычиться как сейчас и наложить вето на вступление.
Так что пока обсуждение закона от уходящей рады с уровнем доверия в несколько процентов просто ни о чём.
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