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Рада ухвалила "мовний закон"

Рада ухвалила "мовний закон"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 16:39

  RomanTik написав:з.ы. депутаты в очередной раз кинули лопату г..вна на вентилятор

Причём для себя они сделали исключение!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 17:56

  ЛАД написав:И ещё. У нас сегодня реально двуязычная страна. В смысле, что подавляющее большинство уже достаточно свободно владеет 2 языками.


Ага, конечно.

То-то в 2014-м некоторые стонали, что не знают украинского и их корежит его использовать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 17:57

  shapo написав:Бред сивой кобылы.
В Израиле арабский язык при 20% арабского населения имеет особый статус - в стране арабские школы существующие за госсчет, надписи на всех дорогах, в паспорте и даже на деньгах - на арабском и частично на английском.


В Израиле надписи на всех дорогах на арабском? Воистину бред сивой кобылы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 18:13

  Sommer написав:
  shapo написав:Бред сивой кобылы.
В Израиле арабский язык при 20% арабского населения имеет особый статус - в стране арабские школы существующие за госсчет, надписи на всех дорогах, в паспорте и даже на деньгах - на арабском и частично на английском.


В Израиле надписи на всех дорогах на арабском? Воистину бред сивой кобылы.


Естественно, не только на арабском.
Надписи на иврите, английском и арабском.
Порохоботам этого форума рекомендация поднакопить денюх и слетать в Израиль.
Это, конечно, дороже чем Египет или Турция, но за то,м.б., ахинею прекратите тут строчить - https://www.forumdaily.com/v-ierusalime ... stvo-ssha/
https://www.google.com/search?q=%D0%B4% ... 20&bih=971
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:05

  shapo написав:
  Sommer написав:
  shapo написав:Бред сивой кобылы.
В Израиле арабский язык при 20% арабского населения имеет особый статус - в стране арабские школы существующие за госсчет, надписи на всех дорогах, в паспорте и даже на деньгах - на арабском и частично на английском.


В Израиле надписи на всех дорогах на арабском? Воистину бред сивой кобылы.


Естественно, не только на арабском.
Надписи на иврите, английском и арабском.


Хм, признаю свою ошибку. Наверное я их автоматом фильтровал вместе с ивритом.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:33

  ЛАД написав:Кстати, уже столкнулся с "применением закона". :)
Звонил вчера в поддержку покупки ж/д билетов через интернет.
Отвечают по-украински. Раньше слышали ответ по-русски, переходили тоже. Сейчас нет, продолжали на украинском. Ну ладно, мне не в облом, перешёл тоже на украинский. А если человек действительно не знает?
Что девочка в поддержке не говорит по-русски, простите, не верю.


ну і хто тому "чєловєку, что не знаєт" лікар? за 28 років не спромігся вивчити? настільки тупий чи не може не вважав за потрібне? так по ващому "дєвочка" чомусь російську знати повинна, а "чєловєк" українську ніби як і ні. при такому підході подібний конфілкт буде на будь-якому рівні - побутовому, державному, хз ще на якому, коли на російську "чєловєка" всі мають реагувати з розумінням, бо він же ж не іншої не знає, а він на чиюсь українську клав свій...
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