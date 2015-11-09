Ввоз и переработка золотоносной руды с последующим вывозом

Добрый день! Господа, столкнулся с огромной проблемой касательно производства золота на территории Украины, с последующим вывозом за рубеж. Суть вопроса... Есть возможность ввозить золотоносную руду и перерабатывать на территории Украины. Собственники руды, соответственно и золота в ней, находятся заграницей. Золото хотят получать там, мне платить за переработку. Не могу найти и слова о законодательной стороне вопроса о вывозе золота произведенного по давальческой схеме + отсутствует информация, кто является регулятором на государственном уровне данной темы. Сложность вопроса, скорее всего заключается в отсутствии добычи золота на территории Украины с 2006г. Если кто-то
владеет инфой, буду признателен.
P.S.
Выходил на нацбанк, там сообщили, что драгметаллами занимается Національна скарбниця при Нацбанку України. В Скарбниці сообщили, что занимаются скупкой афинажного золота, лома и банковских слитков. По производителям инфы не имеют в связи с их отсутствием. Замкнутый круг...