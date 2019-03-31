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Рада відтермінувала введення
штрафів за порушення...

Рада відтермінувала введення штрафів за порушення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 23:45

  RomanTik написав:0mage0, как это "патриотично" и "по-европейски" предлагать переезд в другую страну тем кто имеет свою культуру и язык. Заметьте - я никого не заставляю говорить на русском языке, просто не хочу чтобы это мешали делать мне (в том числе читать меню в ресторанах, аннотации к лекарствам)


И живешь ты в стране... РФ? Нет.

Значит должен был уже выучить язык страны, в которой живешь? Не выучил, тогда два выхода: или вокзал или учебник.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 01:19

Sommer, то что я должен - написано в налоговом кодексе, чего не должен - в уголовном. А вам тот же совет - не говорите что мне делать и я не скажу как далеко вам пойти. И есть разница между уметь и желать это делать. Вы я тоже смотрю пишете не на соловьиной.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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