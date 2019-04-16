|
|
|
Рада відтермінувала введення штрафів за порушення...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 кві, 2019 23:45
RomanTik написав:0mage0
, как это "патриотично" и "по-европейски" предлагать переезд в другую страну тем кто имеет свою культуру и язык. Заметьте - я никого не заставляю говорить на русском языке, просто не хочу чтобы это мешали делать мне (в том числе читать меню в ресторанах, аннотации к лекарствам)
И живешь ты в стране... РФ? Нет.
Значит должен был уже выучить язык страны, в которой живешь? Не выучил, тогда два выхода: или вокзал или учебник.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 3840
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 520 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 кві, 2019 01:19
Sommer, то что я должен - написано в налоговом кодексе, чего не должен - в уголовном. А вам тот же совет - не говорите что мне делать и я не скажу как далеко вам пойти. И есть разница между уметь и желать это делать. Вы я тоже смотрю пишете не на соловьиной.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 2494
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 6639 раз.
- Подякували: 570 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 кві, 2019 07:33
Ідіотизм!
Навіщо приймати закон, який ні хто виконувати не буде бо санкцій за невиконання не передбачено? Закон мінімум 3 роки не діятиме, а до того часу його переглянуть, бо зміниться політична ситуація!
Як дістало це малоросійське "і вашим і нашим"! Через ного "нашим" не дістається нічого.
-
andriyzhagun
-
-
- Повідомлень: 254
- З нами з: 09.04.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 кві, 2019 08:46
Что касается украинизации - ее нужно было интенсивно проводить начиная с 1991 года.
Результат "постепенности" имеем сейчас налицо.
Отсутствие наказания - в сознании масс означает необязательность.
Посмотрите как бухают и срут в скверах, как выгуливают собак в школах- это и из-за отсутствия культуры, которую можно привить наказанием.
И эти массы будут стремиться что-то улучшить в своей стране через, по-возможности, максимальное использование украинского языка?
Каждый может, но мало кто что-то делает для этого.
А ведь можно для себя начать хотя бы: пользоваться меню банкомата, телефона и компа, сайтами и приложениями с ураиноязычным интерфейсом, писать официальные бумаги на украинском, назначить один день в неделе, например, в семье украиноговорящим и т.д.
-
PV
-
1
-
- Повідомлень: 2093
- З нами з: 05.12.08
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 393 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:12
RomanTik написав:
0mage0 , як це "патріотично" і "по-європейськи" пропонувати переїзд в іншу країну тим хто має свою культуру і мову.
Ну нам переїздити нема куди, це наша батьківщина, а ви, очевидно, окупант, у вас є своя батьківщина, де вам будуть дуже раді. Якщо хочете жити в Україні — будь ласка, вчіть мову і розмовляйте українською.
RomanTik написав:
Зауважте - я нікого не примушую говорити російською мовою
Та ви що, ну тоді скажіть мені, чи можливо в Києві жити й не знати московської балачки? Та ви до лікаря не зможете потрапити, бо більшість з них патякають московською. А зможете навчатися у виші? Більшість викладачів у Києві ігнорують вимоги закону і викладають московською балачкою. А піти на екскурсію українською? А піти на якісь курси українською? А купити газету/журнал/кросворд українською? Приклади можу вам наводити безкінечно. Це ви називаєте не примушую?
RomanTik написав:
просто не хочу щоб це заважали робити мені (в тому числі читати меню в ресторанах, анотації до ліків) і я такий не один, повірте. У всіх цивілізованих країнах, де є достатня кількість носіїв іншої мови їм створюють умови для комфортного життя на звичному для них мовою. І тільки у нас українізація перетворилася на нав'язливу ідею. тому не кажіть що мені робити і я не скажу куди вам іти!
Я перепрошую, а коли в українців будуть умови для комфортного життя зі зручною нам мовою?
Востаннє редагувалось 0mage0
в П'ят 26 кві, 2019 09:19, всього редагувалось 1 раз.
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 1981
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 348 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:16
0mage0 написав:
коли в українців будуть умови для комфортного життя зі зручною нам мовою?
Создавайте условия. А не заставляйте других угождать вам.
Ведь свобода и комфорт одного заканчиваются там, где начинаеются свободы и комфорт другого.
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3313
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 616 раз.
- Подякували: 265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:20
sal написав: 0mage0 написав:
коли в українців будуть умови для комфортного життя зі зручною нам мовою?
Створюйте умови. А не змушуйте інших догоджати вам.
Адже свобода і комфорт одного закінчуються там, де начінаеются свободи і комфорт іншого.
От ми й створюємо.
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 1981
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 348 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:36
0mage0 написав:
переїздити нема куди, це наша батьківщина, а ви, очевидно, окупант, у вас є своя батьківщина, де вам будуть дуже раді. Якщо хочете жити в Україні — будь ласка, вчіть мову і розмовляйте українською.
Государство для людей или люди для государства?
Если человек родился и всю жизнь живет в Киеве, разговаривает на русском языке - то где его родина?
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3313
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 616 раз.
- Подякували: 265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:03
Жил на востоке, на западе и в Киеве. Сложилось вполне определённое мнение об украинском языке. Примерно треть украинцев говорят на украинском языке, треть на русском, треть на смеси языков называемом - суржик. Мне кажется и законы должны учитывать сложившееся трёхъязычее, иначе кому-то захочется изменить пространство использования конкретного языка-мовы.
-
mikola963
-
-
- Повідомлень: 993
- З нами з: 25.09.13
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:49
0mage0, отвечу вашими же словами - хотите чтобы все вокруг "мовкали" - переезжайте в западную часть страны. вот из-за таких "поцреотов" у людей и зреет ненависть к украинскому языку (считаю грубости обоснованными, т.к. вы первый начали про "патякать"). Еще раз повторю для не умеющих читать - украинский язык я знаю, но принудительно разговаривать на нем не хочу. И вам правильно ответили - ваши свободы заканчиваются там где начинаются мои права. Но таким как вы похоже мало было оттока населения из-за экономических факторов, что теперь выгоняете из страны коренных жителей из-за их нежелания разговаривать на привычном им языке. И еще, мне ни разу не встречалась ситуация когда человека на украинском языке бы не поняли. Точно так же как и то что украинец не понял бы то что ему говорят на русском. Так что ваши сказки про невозможность обслуживания украиноговорящего в Киеве - не более чем плод вашей фантазии.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 2494
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 6639 раз.
- Подякували: 570 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|37
|2426
|
П'ят 26 кві, 2019 11:26
Frant
|
|1
|49
|
П'ят 26 кві, 2019 08:31
cia
|
|3
|276
|
|
|
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|