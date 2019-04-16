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Рада відтермінувала введення
штрафів за порушення...

Рада відтермінувала введення штрафів за порушення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 23:45

  RomanTik написав:0mage0, как это "патриотично" и "по-европейски" предлагать переезд в другую страну тем кто имеет свою культуру и язык. Заметьте - я никого не заставляю говорить на русском языке, просто не хочу чтобы это мешали делать мне (в том числе читать меню в ресторанах, аннотации к лекарствам)


И живешь ты в стране... РФ? Нет.

Значит должен был уже выучить язык страны, в которой живешь? Не выучил, тогда два выхода: или вокзал или учебник.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 01:19

Sommer, то что я должен - написано в налоговом кодексе, чего не должен - в уголовном. А вам тот же совет - не говорите что мне делать и я не скажу как далеко вам пойти. И есть разница между уметь и желать это делать. Вы я тоже смотрю пишете не на соловьиной.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 07:33

Ідіотизм!
Навіщо приймати закон, який ні хто виконувати не буде бо санкцій за невиконання не передбачено? Закон мінімум 3 роки не діятиме, а до того часу його переглянуть, бо зміниться політична ситуація!
Як дістало це малоросійське "і вашим і нашим"! Через ного "нашим" не дістається нічого.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 08:46

Что касается украинизации - ее нужно было интенсивно проводить начиная с 1991 года.
Результат "постепенности" имеем сейчас налицо.
Отсутствие наказания - в сознании масс означает необязательность.
Посмотрите как бухают и срут в скверах, как выгуливают собак в школах- это и из-за отсутствия культуры, которую можно привить наказанием.
И эти массы будут стремиться что-то улучшить в своей стране через, по-возможности, максимальное использование украинского языка?
Каждый может, но мало кто что-то делает для этого.
А ведь можно для себя начать хотя бы: пользоваться меню банкомата, телефона и компа, сайтами и приложениями с ураиноязычным интерфейсом, писать официальные бумаги на украинском, назначить один день в неделе, например, в семье украиноговорящим и т.д.
PV
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:12

  RomanTik написав:0mage0 , як це "патріотично" і "по-європейськи" пропонувати переїзд в іншу країну тим хто має свою культуру і мову.

Ну нам переїздити нема куди, це наша батьківщина, а ви, очевидно, окупант, у вас є своя батьківщина, де вам будуть дуже раді. Якщо хочете жити в Україні — будь ласка, вчіть мову і розмовляйте українською.

  RomanTik написав:Зауважте - я нікого не примушую говорити російською мовою
Та ви що, ну тоді скажіть мені, чи можливо в Києві жити й не знати московської балачки? Та ви до лікаря не зможете потрапити, бо більшість з них патякають московською. А зможете навчатися у виші? Більшість викладачів у Києві ігнорують вимоги закону і викладають московською балачкою. А піти на екскурсію українською? А піти на якісь курси українською? А купити газету/журнал/кросворд українською? Приклади можу вам наводити безкінечно. Це ви називаєте не примушую?

  RomanTik написав:просто не хочу щоб це заважали робити мені (в тому числі читати меню в ресторанах, анотації до ліків) і я такий не один, повірте. У всіх цивілізованих країнах, де є достатня кількість носіїв іншої мови їм створюють умови для комфортного життя на звичному для них мовою. І тільки у нас українізація перетворилася на нав'язливу ідею. тому не кажіть що мені робити і я не скажу куди вам іти!

Я перепрошую, а коли в українців будуть умови для комфортного життя зі зручною нам мовою?
Востаннє редагувалось 0mage0 в П'ят 26 кві, 2019 09:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:16

Re: фри

  0mage0 написав:коли в українців будуть умови для комфортного життя зі зручною нам мовою?

Создавайте условия. А не заставляйте других угождать вам.
Ведь свобода и комфорт одного заканчиваются там, где начинаеются свободы и комфорт другого.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:20

  sal написав:
  0mage0 написав:коли в українців будуть умови для комфортного життя зі зручною нам мовою?

Створюйте умови. А не змушуйте інших догоджати вам.
Адже свобода і комфорт одного закінчуються там, де начінаеются свободи і комфорт іншого.

От ми й створюємо.
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:36

Re: граждане

  0mage0 написав:переїздити нема куди, це наша батьківщина, а ви, очевидно, окупант, у вас є своя батьківщина, де вам будуть дуже раді. Якщо хочете жити в Україні — будь ласка, вчіть мову і розмовляйте українською.

Государство для людей или люди для государства?
Если человек родился и всю жизнь живет в Киеве, разговаривает на русском языке - то где его родина?
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:03

Re: Рада відтермінувала введення штрафів за порушення...

Жил на востоке, на западе и в Киеве. Сложилось вполне определённое мнение об украинском языке. Примерно треть украинцев говорят на украинском языке, треть на русском, треть на смеси языков называемом - суржик. Мне кажется и законы должны учитывать сложившееся трёхъязычее, иначе кому-то захочется изменить пространство использования конкретного языка-мовы.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:49

0mage0, отвечу вашими же словами - хотите чтобы все вокруг "мовкали" - переезжайте в западную часть страны. вот из-за таких "поцреотов" у людей и зреет ненависть к украинскому языку (считаю грубости обоснованными, т.к. вы первый начали про "патякать"). Еще раз повторю для не умеющих читать - украинский язык я знаю, но принудительно разговаривать на нем не хочу. И вам правильно ответили - ваши свободы заканчиваются там где начинаются мои права. Но таким как вы похоже мало было оттока населения из-за экономических факторов, что теперь выгоняете из страны коренных жителей из-за их нежелания разговаривать на привычном им языке. И еще, мне ни разу не встречалась ситуация когда человека на украинском языке бы не поняли. Точно так же как и то что украинец не понял бы то что ему говорят на русском. Так что ваши сказки про невозможность обслуживания украиноговорящего в Киеве - не более чем плод вашей фантазии.
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RomanTik
 
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