Рада відтермінувала введення штрафів за порушення...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:21

  Alex2007 написав:Но зачем заставлять других людей делать то, чего они не хотят. Мы ж вроде строим демократическое государство.


О! И еще отменить хождение на работу! Зачем заставлять людей туда ходить, если они не хотят? Деньги ведь можно и так платить.

Надо написать Зе в фейсбук, он точно сделает. Кандидат от народа!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:32

  Sommer написав:
  Alex2007 написав:Но зачем заставлять других людей делать то, чего они не хотят. Мы ж вроде строим демократическое государство.


О! И еще отменить хождение на работу! Зачем заставлять людей туда ходить, если они не хотят? Деньги ведь можно и так платить.

Надо написать Зе в фейсбук, он точно сделает. Кандидат от народа!


А если серьёзно.
Что поменяется от используемого человеком языка? Может мне популярно кто-то это обьяснить?
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:32

  Alex2007 написав:Що зміниться в країні від того, що я буду розмовляти українською мовою

Україна отримає шанс зберегти незалежність і побудувати українську державу. От і все, більше нічого.

  Alex2007 написав:Але навіщо змушувати інших людей робити те, чого вони не хочуть. Ми ж начебто будуємо демократичну державу.

Дивно, що примус вивчати та використовувати московську балачку вас не бентежить, а от необхідність вивчати та застосовувати українську мову ви вважаєте недемократичним. Можливо ви не помітили, але у нас в Україні живуть також і українці. І ми живемо ніби в чужій країні, адже на кожному кроці ми чуємо та читаємо московську балачку. Ба більше, багатсько роботодавців вимагає застосовувати московську балачку. На українську мову здебільшого їм або начхати або навіть кажуть "залиште свою мову вдома".
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:42

  0mage0 написав:
  Alex2007 написав:Що зміниться в країні від того, що я буду розмовляти українською мовою

Україна отримає шанс зберегти незалежність і побудувати українську державу. От і все, більше нічого.

  Alex2007 написав:Але навіщо змушувати інших людей робити те, чого вони не хочуть. Ми ж начебто будуємо демократичну державу.

Дивно, що примус вивчати та використовувати московську балачку вас не бентежить, а от необхідність вивчати та застосовувати українську мову ви вважаєте недемократичним. Можливо ви не помітили, але у нас в Україні живуть також і українці. І ми живемо ніби в чужій країні, адже на кожному кроці ми чуємо та читаємо московську балачку. Ба більше, багатсько роботодавців вимагає застосовувати московську балачку. На українську мову здебільшого їм або начхати або навіть кажуть "залиште свою мову вдома".


Ну чомусь Сполучені Штати Америки спромоглися побудувати одну з найпотужніших Держав у світі, і при цьому користуються здебішого "чужою" англійською мовою...

Українську культуру і мову треба розвивати, але не примусовими механізмами (особливо зараз, коли частина територій, які ми хочемо(?) повернути, використовують іншу мову).

Зараз ці мовні питанння повині бути на порядку денному десь у третій+ десятці питань, а не розглядатись як першочергова задача.
:?
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:56

  Alex2007 написав:
  0mage0 написав:
  Alex2007 написав:Що зміниться в країні від того, що я буду розмовляти українською мовою

Україна отримає шанс зберегти незалежність і побудувати українську державу. От і все, більше нічого.

  Alex2007 написав:Але навіщо змушувати інших людей робити те, чого вони не хочуть. Ми ж начебто будуємо демократичну державу.

Дивно, що примус вивчати та використовувати московську балачку вас не бентежить, а от необхідність вивчати та застосовувати українську мову ви вважаєте недемократичним. Можливо ви не помітили, але у нас в Україні живуть також і українці. І ми живемо ніби в чужій країні, адже на кожному кроці ми чуємо та читаємо московську балачку. Ба більше, багатсько роботодавців вимагає застосовувати московську балачку. На українську мову здебільшого їм або начхати або навіть кажуть "залиште свою мову вдома".


Ну чомусь Сполучені Штати Америки спромоглися побудувати одну з найпотужніших Держав у світі, і при цьому користуються здебішого "чужою" англійською мовою...

Немає "мови США", тому приклад ваш нерелевантний. Хоча, мабуть, у корінного населення є своя мова, яку щасливо викорінили. Ви так пропонуєте вчинити з українцями?

  Alex2007 написав:Українську культуру і мову треба розвивати, але не примусовими механізмами (особливо зараз, коли частина територій, які ми хочемо(?) повернути, використовують іншу мову).

Зараз ці мовні питанння повині бути на порядку денному десь у третій+ десятці питань, а не розглядатись як першочергова задача.
:?
Мовне питання має бути першочерговою задачею, адже завтра ми недорахуємося половини України (лівий берег Дніпра). Ті території, які окупували якраз стало можливим окупувати через те, що вони використовували іншу мову. І якщо зараз ви пропонуєте повернути їх до московськобалачної України, то який в цьому сенс? Розумієте, з їхнього погляду ми, українці, окупували територію України (ту, яку наразі контролює Київський уряд), яку вони вважають своєю. Вони, москвини, з нашого погляду, окупували наші території. І є два варіанти повернення — повернути нам окуповані (з нашого погляду) території, чи повернути їм окуповані (з їхнього погляду) території (тут зараз йдеться про підконтрольні Київському уряду території). Відчуваєте різницю? Різниця в тому, якою мовою будуть розмовляти на возз'єднаній території. Ми можемо зректися української мови, перетворитися на москвинів і помиритися з москвинами в ОРДЛО, Криму та московії. Нам не буде що з ними ділити. Станемо одним народом, як вони того хочуть.

Дивно, що ви одночасно визнаєте важливість мови для окупованих територій, але не визнаєте важливість мови для українців і пропонуєте відмовитися від мови щоб догодити окупантам.
Востаннє редагувалось 0mage0 в П'ят 26 кві, 2019 21:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:15

  Alex2007 написав:
  Sommer написав:
  Alex2007 написав:Но зачем заставлять других людей делать то, чего они не хотят. Мы ж вроде строим демократическое государство.


О! И еще отменить хождение на работу! Зачем заставлять людей туда ходить, если они не хотят? Деньги ведь можно и так платить.

Надо написать Зе в фейсбук, он точно сделает. Кандидат от народа!


А если серьёзно.
Что поменяется от используемого человеком языка? Может мне популярно кто-то это обьяснить?


Выучить язык общения - такая же обязанность, как ходить на работу.

Некоторые, конечно, умудряются этого не делать, но это их проблемы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:16

Данный закон - это лучший способ заставить крымских и донецких сепаратистов полюбить Украину. Вот теперь уж точно косяками попрут обратно в родную украинскую гавань! :mrgreen:
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:19

Sommer, если уж топите за украинский язык, то и пишите комменты на украинском. А то как-то лицемерно...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:34

  0mage0 написав:
  Alex2007 написав:Що зміниться в країні від того, що я буду розмовляти українською мовою

Україна отримає шанс зберегти незалежність і побудувати українську державу. От і все, більше нічого.

Только от этого зависит независимость?
По моему независимость получили в 91 году, но так до сих пор не знаем, что с ней делать. Ирония судьбы.
Независимость это в первую очередь экономическая стабильность, когда не нужно жертвовать своими интересами ради тех же финансовых подачек. Это развитие страны, которым никто не хочет заниматься, все ограничиваются временным деребаном в личных интересах. И так далее. У популистов же независимость АРМІЯ МОВА ВІРА, для пущей убедительности еще добавить путена, вместо кропотливой работы над экономической стабильностью и безопасностью государства.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:39

  RomanTik написав:Sommer, если уж топите за украинский язык, то и пишите комменты на украинском. А то как-то лицемерно...


Ще раз. Я знаю більше однієї мови і намагаюся відповідати співрозмовнику на тій мові, на якій він пише/говорить.

Про вас же турбуюсь. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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