Рада відтермінувала введення штрафів за порушення...

Ага, ведь когда закона не было, они так любили Украину, так любили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:43
Ага, ведь когда закона не было, они так любили Украину, так любили...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:50
Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:03
Очевидно любили - раз не уехали в 91-м, но сомневались во взаимности. А теперь все опасения подтвердились.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:03
Ні, не тільки від цього залежить незалежність. До 2014 року я теж вважав, що незалежність ми отримали й не знаємо, що з нею робити. У 2014 для мене незалежність перестала бути даністю, я зрозумів, що за неї потрібно боротися, боротися щоденно. В 91 ми не отримали, а вибороли незалежність, але, на жаль, здобувши її, перестали цінувати. Економічної стабільності ви ніколи не отримаєте без побудови нації, яка зацікавлена в розвитку своєї країни. Коли у вас не народ, а населення, що вільно володіє московською балачкою, занурене в московське інформаційне поле, коли половина виборців топить за співпрацю з московією, за політичні знижки на газ, відмову від незалежності щоб отримати якісь фінансові вигоди від московії, ви ніколи не збудуєте економічно незалежну країну. Ви просто будете джерелом ресурсів (корисних копалин та людських) для московії.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:11
Коллеги, предлагаю прекратить данный спор, поскольку все равно каждый останется при своем мнении.
В мире хватает успешных стран как имеющих государственный язык, название которого схоже с названием страны, так и использующих в качестве государственного языка ангдийский или несколько языков.
И среди стран, имеющих "собственный" язык тоже есть разные примеры. И в целом эпоха построения национальных государств уже ущла или уходит
А от экономики и финансов этот спор уже давно отошел.
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