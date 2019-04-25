Рада відтермінувала введення штрафів за порушення...

Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:03

ruvex написав: 0mage0 написав: Alex2007 написав: Що зміниться в країні від того, що я буду розмовляти українською мовою Що зміниться в країні від того, що я буду розмовляти українською мовою

Україна отримає шанс зберегти незалежність і побудувати українську державу. От і все, більше нічого.

Україна отримає шанс зберегти незалежність і побудувати українську державу. От і все, більше нічого.

Тільки від цього залежить незалежність?

На мою незалежність отримали в 91 році, але так досі не знаємо, що з нею робити. Іронія долі.

Незалежність це в першу чергу економічна стабільність, коли не потрібно жертвувати своїми інтересами заради тих же фінансових подачок. Це розвиток країни, яким ніхто не хоче займатися, все обмежуються тимчасовим деребану в особистих інтересах. І так далі. У популістів ж незалежність Армія МОВА ВІРА, для більшої переконливості ще додати Путена, замість копіткої роботи над економічною стабільністю і безпекою держави. Тільки від цього залежить незалежність?На мою незалежність отримали в 91 році, але так досі не знаємо, що з нею робити. Іронія долі.Незалежність це в першу чергу економічна стабільність, коли не потрібно жертвувати своїми інтересами заради тих же фінансових подачок. Це розвиток країни, яким ніхто не хоче займатися, все обмежуються тимчасовим деребану в особистих інтересах. І так далі. У популістів ж незалежність Армія МОВА ВІРА, для більшої переконливості ще додати Путена, замість копіткої роботи над економічною стабільністю і безпекою держави.

Ні, не тільки від цього залежить незалежність. До 2014 року я теж вважав, що незалежність ми отримали й не знаємо, що з нею робити. У 2014 для мене незалежність перестала бути даністю, я зрозумів, що за неї потрібно боротися, боротися щоденно. В 91 ми не отримали, а вибороли незалежність, але, на жаль, здобувши її, перестали цінувати. Економічної стабільності ви ніколи не отримаєте без побудови нації, яка зацікавлена в розвитку своєї країни. Коли у вас не народ, а населення, що вільно володіє московською балачкою, занурене в московське інформаційне поле, коли половина виборців топить за співпрацю з московією, за політичні знижки на газ, відмову від незалежності щоб отримати якісь фінансові вигоди від московії, ви ніколи не збудуєте економічно незалежну країну. Ви просто будете джерелом ресурсів (корисних копалин та людських) для московії.