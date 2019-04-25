Рада відтермінувала введення штрафів за порушення...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:43
warlamp написав:
Данный закон - это лучший способ заставить крымских и донецких сепаратистов полюбить Украину.
Ага, ведь когда закона не было, они так любили Украину, так любили...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:50
Sommer написав: RomanTik написав:Sommer
, если уж топите за украинский язык, то и пишите комменты на украинском. А то как-то лицемерно...
Ще раз. Я знаю більше однієї мови і намагаюся відповідати співрозмовнику на тій мові, на якій він пише/говорить.
Про вас же турбуюсь.
Б ля ха ри ?
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:03
Sommer написав: warlamp написав:
Данный закон - это лучший способ заставить крымских и донецких сепаратистов полюбить Украину.
Ага, ведь когда закона не было, они так любили Украину, так любили...
Очевидно любили - раз не уехали в 91-м, но сомневались во взаимности. А теперь все опасения подтвердились.
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:03
ruvex написав: 0mage0 написав: Alex2007 написав:
Що зміниться в країні від того, що я буду розмовляти українською мовою
Україна отримає шанс зберегти незалежність і побудувати українську державу. От і все, більше нічого.
Тільки від цього залежить незалежність?
На мою незалежність отримали в 91 році, але так досі не знаємо, що з нею робити. Іронія долі.
Незалежність це в першу чергу економічна стабільність, коли не потрібно жертвувати своїми інтересами заради тих же фінансових подачок. Це розвиток країни, яким ніхто не хоче займатися, все обмежуються тимчасовим деребану в особистих інтересах. І так далі. У популістів ж незалежність Армія МОВА ВІРА, для більшої переконливості ще додати Путена, замість копіткої роботи над економічною стабільністю і безпекою держави.
Ні, не тільки від цього залежить незалежність. До 2014 року я теж вважав, що незалежність ми отримали й не знаємо, що з нею робити. У 2014 для мене незалежність перестала бути даністю, я зрозумів, що за неї потрібно боротися, боротися щоденно. В 91 ми не отримали, а вибороли незалежність, але, на жаль, здобувши її, перестали цінувати. Економічної стабільності ви ніколи не отримаєте без побудови нації, яка зацікавлена в розвитку своєї країни. Коли у вас не народ, а населення, що вільно володіє московською балачкою, занурене в московське інформаційне поле, коли половина виборців топить за співпрацю з московією, за політичні знижки на газ, відмову від незалежності щоб отримати якісь фінансові вигоди від московії, ви ніколи не збудуєте економічно незалежну країну. Ви просто будете джерелом ресурсів (корисних копалин та людських) для московії.
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:11
Коллеги, предлагаю прекратить данный спор, поскольку все равно каждый останется при своем мнении.
В мире хватает успешных стран как имеющих государственный язык, название которого схоже с названием страны, так и использующих в качестве государственного языка ангдийский или несколько языков.
И среди стран, имеющих "собственный" язык тоже есть разные примеры. И в целом эпоха построения национальных государств уже ущла или уходит
А от экономики и финансов этот спор уже давно отошел.
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:23
0mage0 написав: ruvex написав:
Тільки від цього залежить незалежність?
На мою незалежність отримали в 91 році, але так досі не знаємо, що з нею робити. Іронія долі.
Незалежність це в першу чергу економічна стабільність, коли не потрібно жертвувати своїми інтересами заради тих же фінансових подачок. Це розвиток країни, яким ніхто не хоче займатися, все обмежуються тимчасовим деребану в особистих інтересах. І так далі. У популістів ж незалежність Армія МОВА ВІРА, для більшої переконливості ще додати Путена, замість копіткої роботи над економічною стабільністю і безпекою держави.
Ні, не тільки від цього залежить незалежність. До 2014 року я теж вважав, що незалежність ми отримали й не знаємо, що з нею робити. У 2014 для мене незалежність перестала бути даністю, я зрозумів, що за неї потрібно боротися, боротися щоденно. В 91 ми не отримали, а вибороли незалежність, але, на жаль, здобувши її, перестали цінувати. Економічної стабільності ви ніколи не отримаєте без побудови нації, яка зацікавлена в розвитку своєї країни. Коли у вас не народ, а населення, що вільно володіє московською балачкою, занурене в московське інформаційне поле, коли половина виборців топить за співпрацю з московією, за політичні знижки на газ, відмову від незалежності щоб отримати якісь фінансові вигоди від московії, ви ніколи не збудуєте економічно незалежну країну. Ви просто будете джерелом ресурсів (корисних копалин та людських) для московії.
И где в ваших рассуждениях зерно? Почему патриоты, которые так хотят независимости, стабильности и сильной державы почему то сами едут кормиться с руки этой поганой России, мовно переобуваются прямо в поездах на "московську балачку"? Где их гордость, где ответственность за страну, где это желание о независимости о которой вы пишите, куда исчезает их патриотизм? Никто никого не принуждает куда то срываться. Работай здесь, страна в трудном положении, и ты в трудном положении, ничего строй страну жди улучшений. Так нет, хочется жить сейчас, жить хорошо. И не важно что едешь к врагу и строишь и укрепляешь экономику страны, главное своя рубаха.
Так почему работая здесь, проходя все тернии, человек должен быть еще ущемлен в правах от раза к разу и после этого оставаться патриотом? И в чем мой не патриотизм, в том что я здесь строю страну?
Стоит сначала разобраться в своих мыслях, а не думать пропагандой и ненавистью, если есть сила воли и честность перед самим собой.
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:33
PasserBy написав:
Коллеги, предлагаю прекратить данный спор, поскольку все равно каждый останется при своем мнении.
В мире хватает успешных стран как имеющих государственный язык, название которого схоже с названием страны, так и использующих в качестве государственного языка ангдийский или несколько языков.
И среди стран, имеющих "собственный" язык тоже есть разные примеры. И в целом эпоха построения национальных государств уже ущла или уходит
А от экономики и финансов этот спор уже давно отошел.
В чем то мы можем быть разные, в чем то объединяться. Но верно одно национализм в любом его качестве это трещина в многонациональном государстве.
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:34
ruvex написав:
Чому патріоти, які так хочуть незалежності, стабільності і сильної держави чомусь самі їдуть годуватися з руки цієї поганої Росії, мовно перевзуватися прямо в поїздах на "Московський балачка"? Де їх гордість, де відповідальність за країну, де це бажання про незалежність про яку ви пишете, куди зникає їх патріотизм? Ніхто нікого не примушує кудись зриватися. Працюй тут, країна в скрутному становищі, і ти в скрутному становищі, нічого лад країну чекай поліпшень. Так ні, хочеться жити зараз, жити добре. І не важливо що їдеш до ворога і будуєш і зміцнюєш економіку країни, головне своя сорочка.
Дивне у вас визначення патріотів як тих, хто їздить до московії, "перевзуваючись" на московську балачку прямо в поїзді. Я б ніколи таких не назвав патріотами.
ruvex написав:
Так чому працюючи тут, проходячи всі терни, людина повинна бути ще обмежений в правах від разу до разу і після цього залишатися патріотом? І в чому не буде мій патріотизм, в тому що я тут строю країну?
Про які саме обмеження в правах ви говорите і чому ви вважаєте те, що наразі українці обмежені в правах, нормальним явищем?
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:45
0mage0 написав: ruvex написав:
Чому патріоти, які так хочуть незалежності, стабільності і сильної держави чомусь самі їдуть годуватися з руки цієї поганої Росії, мовно перевзуватися прямо в поїздах на "Московський балачка"? Де їх гордість, де відповідальність за країну, де це бажання про незалежність про яку ви пишете, куди зникає їх патріотизм? Ніхто нікого не примушує кудись зриватися. Працюй тут, країна в скрутному становищі, і ти в скрутному становищі, нічого лад країну чекай поліпшень. Так ні, хочеться жити зараз, жити добре. І не важливо що їдеш до ворога і будуєш і зміцнюєш економіку країни, головне своя сорочка.
Дивне у вас визначення патріотів як тих, хто їздить до московії, "перевзуваючись" на московську балачку прямо в поїзді. Я б ніколи таких не назвав патріотами.
Не стоит перекручивать. Не у меня такое определение патриотов - это они считают себя патриотами и также до истерики готовы это доказывать. И почему то здесь осудить человека готовы за любой комментарий, навесить ярлык обозвать, но почему то в стране нет порицания к тем, кто сейчас работает на страну которая является оккупантом.
Ежедневно с одного из киевских вокзалов в РФ отправляется восемь автобусов.
Каждый 12-й украинец сейчас живет на территории России.
Об этом во время визита в Торонто заявил министр иностранных дел Павел Климкин.
Трудовые мигранты выбирают Москву по нескольким причинам. Во-первых, не нужно учить языки, а во-вторых, не трудно трудоустроиться, объясняет аналитик Екатерина Криворученко. "Как минимум, там есть какие-то друзья, знакомые, родственники. Есть ситуации привычки, более легкой адаптации. Понятная законодательная система в определенной степени", - отметила она.
Прения по второму вопросу в связи с непониманием считаю уже излишней.
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:50
ruvex написав:
Не варто перекручувати. Не у мене таке визначення патріотів - це вони вважають себе патріотами і також до істерики готові це доводити. І чому то тут засудити людину готові за будь-який коментар, навісити ярлик обізвати, але чому то в країні немає осуду до тих, хто зараз працює на країну яка є окупантом.
Я не перекручую.
По-перше, ви спочатку написали просто "патріоти". Логічно було припустити, що це ваше оцінювальне судження, ви класифікували цих людей як патріотів України. По-друге,
Ви запитали "Чому патріоти ... самі їдуть годуватися з руки цієї поганої Росії". Тобто ви вважаєте, що всі, хто вважає або оголошує себе патріотом, їдуть годуватися до московії. Це очевидна маніпуляція.
ruvex написав:
Дебати по другому питанню у зв'язку з нерозумінням вважаю вже зайвою.
У зв'язку з нерозумінням ким і чого?
Востаннє редагувалось 0mage0
в П'ят 26 кві, 2019 22:00, всього редагувалось 1 раз.
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