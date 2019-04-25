Рада відтермінувала введення штрафів за порушення...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:56

  ruvex написав:
  0mage0 написав:
  ruvex написав:Чому патріоти, які так хочуть незалежності, стабільності і сильної держави чомусь самі їдуть годуватися з руки цієї поганої Росії, мовно перевзуватися прямо в поїздах на "Московський балачка"? Де їх гордість, де відповідальність за країну, де це бажання про незалежність про яку ви пишете, куди зникає їх патріотизм? Ніхто нікого не примушує кудись зриватися. Працюй тут, країна в скрутному становищі, і ти в скрутному становищі, нічого лад країну чекай поліпшень. Так ні, хочеться жити зараз, жити добре. І не важливо що їдеш до ворога і будуєш і зміцнюєш економіку країни, головне своя сорочка.

Дивне у вас визначення патріотів як тих, хто їздить до московії, "перевзуваючись" на московську балачку прямо в поїзді. Я б ніколи таких не назвав патріотами.

Не стоит перекручивать. Не у меня такое определение патриотов - это они считают себя патриотами и также до истерики готовы это доказывать. И почему то здесь осудить человека готовы за любой комментарий, навесить ярлык обозвать, но почему то в стране нет порицания к тем, кто сейчас работает на страну которая является оккупантом.


Это ты сейчас разжигаешь ненависть к трудовым мигрантам? Предлагаешь закрыть границы и расстреливать людей ее пересекающих?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:03

  0mage0 написав:
  ruvex написав:Не варто перекручувати. Не у мене таке визначення патріотів - це вони вважають себе патріотами і також до істерики готові це доводити. І чому то тут засудити людину готові за будь-який коментар, навісити ярлик обізвати, але чому то в країні немає осуду до тих, хто зараз працює на країну яка є окупантом.

Я не перекручую.
По-перше, ви спочатку написали просто "патріоти". Логічно було припустити, що це ваше оцінювальне судження, ви класифікували цих людей як патріотів України. По-друге,
Ви запитали "Чому патріоти ... самі їдуть годуватися з руки цієї поганої Росії". Тобто ви вважаєте, що всі, хто вважає або оголошує себе патріотом, їдуть годуватися до московії. Це очевидна маніпуляція.

Лично знаю не одну такую дюжину патриотов с ЗУ.
Манипуляция быть патриотом и работать в России.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:06

  Sommer написав:Это ты сейчас разжигаешь ненависть к трудовым мигрантам? Предлагаешь закрыть границы и расстреливать людей ее пересекающих?

Во время ВОВ добровольно едущие на работу в Германию назывались трудовыми мигрантами?
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 23:23

  ruvex написав:
  Sommer написав:Это ты сейчас разжигаешь ненависть к трудовым мигрантам? Предлагаешь закрыть границы и расстреливать людей ее пересекающих?

Во время ВОВ добровольно едущие на работу в Германию назывались трудовыми мигрантами?


А как иначе?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 05:48

  moldashavanin написав:
  Sommer написав:
  RomanTik написав:Sommer, если уж топите за украинский язык, то и пишите комменты на украинском. А то как-то лицемерно...


Ще раз. Я знаю більше однієї мови і намагаюся відповідати співрозмовнику на тій мові, на якій він пише/говорить.

Про вас же турбуюсь. :mrgreen:


Б ля ха ри ?


раз великий знаток языков не знает слова б-ля-ха-ри
ответ в студию - это кровельщики
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