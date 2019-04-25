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Рада відтермінувала введення
штрафів за порушення...

Рада відтермінувала введення штрафів за порушення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:06

  Sommer написав:Это ты сейчас разжигаешь ненависть к трудовым мигрантам? Предлагаешь закрыть границы и расстреливать людей ее пересекающих?

Во время ВОВ добровольно едущие на работу в Германию назывались трудовыми мигрантами?
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 23:23

  ruvex написав:
  Sommer написав:Это ты сейчас разжигаешь ненависть к трудовым мигрантам? Предлагаешь закрыть границы и расстреливать людей ее пересекающих?

Во время ВОВ добровольно едущие на работу в Германию назывались трудовыми мигрантами?


А как иначе?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 05:48

  moldashavanin написав:
  Sommer написав:
  RomanTik написав:Sommer, если уж топите за украинский язык, то и пишите комменты на украинском. А то как-то лицемерно...


Ще раз. Я знаю більше однієї мови і намагаюся відповідати співрозмовнику на тій мові, на якій він пише/говорить.

Про вас же турбуюсь. :mrgreen:


Б ля ха ри ?


раз великий знаток языков не знает слова б-ля-ха-ри
ответ в студию - это кровельщики
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 07:32

  ruvex написав:Особисто знаю не одну таку дюжину патріотів з ЗУ.
Маніпуляція бути патріотом і працювати в Росії.

Я не піддаю сумніву те, що є такі люди, які називають себе патріотами і їдуть до московії. Але ви мали б тут брати патріоти в лапки. Бо вони, очевидно, не є патріотами (хіба що вони наші розвідники, але гадаю, тут йдеться абсолютно про іншу роботу).
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 13:02

  0mage0 написав:
  Alex2007 написав:Ну чомусь Сполучені Штати Америки спромоглися побудувати одну з найпотужніших Держав у світі, і при цьому користуються здебішого "чужою" англійською мовою...

Немає "мови США", тому приклад ваш нерелевантний. Хоча, мабуть, у корінного населення є своя мова, яку щасливо викорінили. Ви так пропонуєте вчинити з українцями?

  Alex2007 написав:Українську культуру і мову треба розвивати, але не примусовими механізмами (особливо зараз, коли частина територій, які ми хочемо(?) повернути, використовують іншу мову).

Зараз ці мовні питанння повині бути на порядку денному десь у третій+ десятці питань, а не розглядатись як першочергова задача.
:?
Мовне питання має бути першочерговою задачею, адже завтра ми недорахуємося половини України (лівий берег Дніпра). Ті території, які окупували якраз стало можливим окупувати через те, що вони використовували іншу мову. І якщо зараз ви пропонуєте повернути їх до московськобалачної України, то який в цьому сенс? Розумієте, з їхнього погляду ми, українці, окупували територію України (ту, яку наразі контролює Київський уряд), яку вони вважають своєю. Вони, москвини, з нашого погляду, окупували наші території. І є два варіанти повернення — повернути нам окуповані (з нашого погляду) території, чи повернути їм окуповані (з їхнього погляду) території (тут зараз йдеться про підконтрольні Київському уряду території). Відчуваєте різницю? Різниця в тому, якою мовою будуть розмовляти на возз'єднаній території. Ми можемо зректися української мови, перетворитися на москвинів і помиритися з москвинами в ОРДЛО, Криму та московії. Нам не буде що з ними ділити. Станемо одним народом, як вони того хочуть.

Дивно, що ви одночасно визнаєте важливість мови для окупованих територій, але не визнаєте важливість мови для українців і пропонуєте відмовитися від мови щоб догодити окупантам.


1) з приводу "мови США" - це якраз і є доказ того, що навіть не маючи своєї власної мови, можна побудувати сильну державу.
(Ніхто не каже, що треба зректися української мови, але треба робити так, щоб люди самі прагли її вивчати і використовувати. Ненасильницькими, а заохочувальними методами. А такими зобов'язуючими/каральними методами ми нічим не будемо відрізнятись від того совка, від якого ми вічно біжимо).

2) ви дійсно вважаєте, що якщо всіх законодавчо зобов'язати максимально використовувати українську мову де тільки можна, то жителі окупованих територій наступного дня одразу ж прибіжать з вибаченнями до України? Може проблема все ж таки в іншому?

3) ви дійсно вважаєте, що більшість українців (або всі українці), хто користується російською мовою, обов'язково є дуркуватими зрадниками, ведуться на московьку пропаганду і готові закликати "Путин прийди"? То я вас розчарую - мені, як "московськобалакучому" одеситу-українцю ніякого діла не має, що там кажуть за порєбріком і взагалі, що там в них коїться, і засуджую їх за те, що лізуть сюди зі своїм "русским миром".
:roll:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 17:49

Re: Рада відтермінувала введення штрафів за порушення...

  Alex2007 написав:1) з приводу "мови США" - це якраз і є доказ того, що навіть не маючи своєї власної мови, можна побудувати сильну державу.

Ну що ж, з обмовкою, що американський варіант англійської все ж відрізняється від британського, можна вважати США прикладом нації без власної мови, ба більше, якщо переносити досвід США на Україну, то за свою мову вони мають мову колишньої метрополії (у випадку України це московська). Але якщо вже повністю переносити ситуацію у США на Україну, вам потрібно буде зробити таке:
1. Позбутися корінного населення (українців) фізично та/або культурно. А ми просто так не здамося. Нас хоч і мало лишилося, але ми ще є.
2. Виграти війну за незалежність з метрополією. Зауважу, що серед українців дуже мало прибічників об'єднання з московією, а серед москвинів з українськими паспортами їх досить багато. Гадаю, ви, живучи в Одесі, це маєте знати не з чуток. Я не проводив досліджень, але якщо грубо прикинути, що у нас третина українців і дві третини москвинів, з яких половина вважає себе укрАінцамі (не знаю, чи ті, хто вважають себе українцями й розмовляють московською балачкою, називають себе укрАінцамі, в моєму сприйнятті це образа, але хто їх знає) й інша половина вважає себе москвинами, тобто топить за московію. Отже, ваша потенційна нація після відкидання українців зменшується вдвічі. А у метрополії ядерна зброя і третина її фактичних підданих формально ваші громадяни, які мають виборче право. Впораєтеся? Ще один нюанс — Британія після програшу у війні позбулася своїх імперських амбіцій, а московія навряд чи позбудеться. І Британія зі США розділяє океан, а у нас спільний кордон.
3. Створити власну культуру. Московськобалачну, але не московську. Пушкін вам тут не товариш і Лєрмонтов з Нєкрасовим теж. Зможете? Чи ви хочете створити московію-2? Незалежну державу, де нація не відрізняється від сусідньої нічим? Довго ви протримаєтеся в інформаційній війні?
Ми ж вам пропонуємо вже готову культуру з власною мовою, яка дозволяє розрізняти своїх та ворогів та фактично половину вашої (а може й нашої) майбутньої нації, готову історію, що нараховує приблизно 1500 років. Чому ні? Невже московська балачка для вас важливіша? Я вам це пропоную з припущення, що ви з укрАінцев (чи як ви себе називаєте).

  Alex2007 написав:(Ніхто не каже, що треба зректися української мови, але треба робити так, щоб люди самі прагли її вивчати і використовувати. Ненасильницькими, а заохочувальними методами. А такими зобов'язуючими/каральними методами ми нічим не будемо відрізнятись від того совка, від якого ми вічно біжимо).
По-перше, про які насильницькі методи ми кажемо в контексті новоухваленого (але ще не підписаного) закону? По-друге, те, що вже зараз діють насильницькі методи насаджування московської балачки, вас не бентежить? Оцініть, будь ласка, чи багато є робочих місць в Одесі, де можна працевлаштуватися без використання московської балачки? Це не насилля по-вашому? В школах московська балачка здебільшого є обов'язковим предметом. Це не насилля по-вашому?
Так чи інакше, на одній території дві мови не можуть співіснувати, якщо ви щиро вважаєте що можуть, ви себе обманюєте. Завжди представники однієї мови будуть утискати представників іншої. Наразі москвини утискають українців. Нам це не подобається і не може подобатися.
Щодо заохочення, тут у нас інструментарій дуже обмежений. Річ у тім, що московськобалачий ринок складається з 140 мільйонів москвинів з московськими паспортами, приблизно 2/3 від 40 мільйонів москвинів з українськими паспортами, майже 10 мільйонів москвинів з білоруськими паспортами та ще в інших країнах, певно, набереться мільйонів 20, тобто разом грубо десь мільйонів 195 буде. Українців же десь грубо 13 мільйонів. Ми не можемо конкурувати з москвинами за розміром аудиторії, а отже за прибутковістю. Ми можемо заохочувати тільки закликами підтримувати свою культуру, а не культуру окупанта. Подивіться на різноманітні московські музичні хіт-паради. Та там половина виконавців родом з України. Хлопці, якби ви працювали на Україну, а не на московію, наш шоубіз не поступався б московському за кількістю та якістю.
Це щодо культури. Інші сфери — скажіть, як на вашу думку, можна лагідно просити обслуговувати українців українською мовою? На мою думку, якщо закон каже — обслуговуйте українською, це досить лагідно.

  Alex2007 написав:2) ви дійсно вважаєте, що якщо всіх законодавчо зобов'язати максимально використовувати українську мову де тільки можна, то жителі окупованих територій наступного дня одразу ж прибіжать з вибаченнями до України? Може проблема все ж таки в іншому?

Ні, не прибіжать. Я зараз кажу про збереження того, що у нас лишилося під контролем. Жителі окупованих територій не прибіжать в жодному разі. Хоча б тому, що їх ніхто не відпустить.

  Alex2007 написав:3) ви дійсно вважаєте, що більшість українців (або всі українці), хто користується російською мовою, обов'язково є дуркуватими зрадниками, ведуться на московьку пропаганду і готові закликати "Путин прийди"? То я вас розчарую - мені, як "московськобалакучому" одеситу-українцю ніякого діла не має, що там кажуть за порєбріком і взагалі, що там в них коїться, і засуджую їх за те, що лізуть сюди зі своїм "русским миром".

Я припускаю, що серед московськобалачних є прибічники незалежної України, точніше, в їхньому (чи вашому) розумінні це буде така собі московія-2. Ви дійсно можете ігнорувати їхню внутрішню пропаганду (майже все, що показують у них на центральних каналах). Але це невелика частина пропаганди. Ви з москвинами перебуваєте в одному інформаційному полі. Читаєте одні книжки, дивитеся одні фільми (якщо іноземні, то в перекладі, зробленому на московських студіях), читаєте одну Вікіпедію (і на відміну від англійської Вікіпедії, московська зображає суто московський погляд на світ), слухаєте одних співаків, читаєте одні й ті самі тексти в інтернеті (це може не стосуватися новин, але решта текстів у вас спільні з московією). Власне, і всі культурні діячі у вас спільні. Московськоабалачні виконавці їздять с концертами в московію і навпаки (зараз менше їздять, але через інтернет творчість розповсюджуються в обидва боки без проблем). Якщо ви будете такою от одною нацією, розділеною між двох держав, рано чи пізно (а з огляду на зусилля московії, це буде рано), ви зіллєтеся в одну країну. Можливо ви персонально і фільтруєте якісь елементи московської пропаганди в загальному потоці московського культурного продукту, який споживаєте, але ті, хто навколо вас здебільшого не фільтрують і вашу персональну здатність фільтрувати теж не переоцінюйте. Гадаю, для вас не буде відкриттям, що багато хто в Одесі дивиться з супутниковою тарілкою московські канали, сидить у московському вконтакті й читають/дивляться навіть внутрішню московську пропаганду.
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Появилась петиция, связанная с языковым законом
Подписей пока очень мало.

https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/5458?fbclid=IwAR3pwMa0NvRL9JrL8BzBne6BV7lvpRx2oJ9aJHmhGhMxfo3wLPUBeqRTVyQ
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 22:22

  0mage0 написав:Ми ж вам пропонуємо вже готову культуру з власною мовою, яка дозволяє розрізняти своїх та ворогів та фактично половину вашої (а може й нашої) майбутньої нації, готову історію, що нараховує приблизно 1500 років. Чому ні? Невже московська балачка для вас важливіша? Я вам це пропоную з припущення, що ви з укрАінцев (чи як ви себе називаєте).
......
Я припускаю, що серед московськобалачних є прибічники незалежної України, точніше, в їхньому (чи вашому) розумінні це буде така собі московія-2. Ви дійсно можете ігнорувати їхню внутрішню пропаганду (майже все, що показують у них на центральних каналах). Але це невелика частина пропаганди. Ви з москвинами перебуваєте в одному інформаційному полі. Читаєте одні книжки, дивитеся одні фільми (якщо іноземні, то в перекладі, зробленому на московських студіях), читаєте одну Вікіпедію (і на відміну від англійської Вікіпедії, московська зображає суто московський погляд на світ), слухаєте одних співаків, читаєте одні й ті самі тексти в інтернеті (це може не стосуватися новин, але решта текстів у вас спільні з московією). Власне, і всі культурні діячі у вас спільні. Московськоабалачні виконавці їздять с концертами в московію і навпаки (зараз менше їздять, але через інтернет творчість розповсюджуються в обидва боки без проблем). Якщо ви будете такою от одною нацією, розділеною між двох держав, рано чи пізно (а з огляду на зусилля московії, це буде рано), ви зіллєтеся в одну країну. Можливо ви персонально і фільтруєте якісь елементи московської пропаганди в загальному потоці московського культурного продукту, який споживаєте, але ті, хто навколо вас здебільшого не фільтрують і вашу персональну здатність фільтрувати теж не переоцінюйте. Гадаю, для вас не буде відкриттям, що багато хто в Одесі дивиться з супутниковою тарілкою московські канали, сидить у московському вконтакті й читають/дивляться навіть внутрішню московську пропаганду.


А ви не думали що агенти пуйла можуть вивчити українську мову і розповсюджувати свою пропаганду українською мовою. :lol:
(Власне, реальні дії нинішньої влади наводять на думку, що вони і є одними з тих самих агентів, але то таке; не про це зараз).

Доречі, так як іноді деякі україномовні патріоти використовують українську мову, точніше, її якийсь жахливий суржик, то взагалі хочеться їх огріти чимось важким.


  0mage0 написав: вже зараз діють насильницькі методи насаджування московської балачки, вас не бентежить? Оцініть, будь ласка, чи багато є робочих місць в Одесі, де можна працевлаштуватися без використання московської балачки? Це не насилля по-вашому? В школах московська балачка здебільшого є обов'язковим предметом. Це не насилля по-вашому?

Та без питань можете працевлаштуватися, знаючи/використовуючи українську мову. Головне, щоб робітник був з мізками (якщо робота передбачає ввімкнення мозку; та й тут скоріше подивляться на знання/незнання англ.мови) та/або з прямими руками (якщо робітничі спеціальності).
А щодо мови навчання, ви дуже здивуєтесь, але я навчався українською мовою (у старших класах та частково в інституті). І ні в кого не було ніяких абсолютно трагедій з цього питання. :!:

  0mage0 написав:Так чи інакше, на одній території дві мови не можуть співіснувати, якщо ви щиро вважаєте що можуть, ви себе обманюєте. Завжди представники однієї мови будуть утискати представників іншої. Наразі москвини утискають українців. Нам це не подобається і не може подобатися.

Дуже спірне твердження. Якщо не акцентувати на цьому увагу, то це зовсім не має значення. :roll:

Доречі, я подивився на ваші попередні дописи на форумі за 14, 15 рік - спокійно використовували і російську, і українську мову; і спокійно співіснували з україномовними форумчанами. Ні? :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 07:03

Почему-то никто не вспоминает Ирландию с ее 2-мя официальными языками, в т.ч. язык оккупантов против которых Ирландия боролась посерьезнее Украины - английский.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 08:02

  Alex2007 написав:А ви не думали що агенти пуйла можуть вивчити українську мову і розповсюджувати свою пропаганду українською мовою. :lol:
(Власне, реальні дії нинішньої влади наводять на думку, що вони і є одними з тих самих агентів, але то таке; не про це зараз).

Це вже буде перемога. Уявіть собі московських пропагандистів у Франції, що розповідають французькою мовою, що французи — один народ з москвинами :) Те саме буде і в Україні — перейшовши на українську мову пропаганди, вони визнають, що український народ то є окрема нація; їхні зусилля, звісно ж, будуть спрямовані на досягнення якихось московських інтересів, але від тої мети, яка в них є зараз — знищити Україну (частково фізично, але більше культурно), вони відійдуть і будуть працювати вже на іншому рівні, менш небезпечному для України.

  Alex2007 написав:Доречі, так як іноді деякі україномовні патріоти використовують українську мову, точніше, її якийсь жахливий суржик, то взагалі хочеться їх огріти чимось важким.
Так, суржик це огидне явище. Не варто звинувачувати звичайний нарід у цьому, він — жертва політики московфікації й заплутався в цій мовній мішанині (до речі, ще одна з причин, чому дві мови не можуть існувати на одній території одночасно, мова перетворюється на суржик. І в нашій ситуації українська мова в програшному становищі, адже є московія, яка розповсюджує чисту московську балачку, є взірцем для московськобалачних, видає купу московськобалачного продукту (не суржиком), в Україні ж немає якогось осередка чистої української мови, ми всі скалічені московською балачкою, у нас немає орієнтиру, на кого рівнятися, книжки, передачі, закони, все видається суржиком). А от тим, хто використовує мову у професійній діяльності (наприклад, відники на радіо/телебаченні, автори книжок, дописувачі в журналах/газетах), дійсно хочеться дати по голові чимось важким.

  Alex2007 написав:те працевлаштуватися, знаючи/використовуючи українську мову. Головне, щоб робітник був з мізками (якщо робота передбачає ввімкнення мозку; та й тут скоріше подивляться на знання/незнання англ.мови) та/або з прямими руками (якщо робітничі спеціальності).

Я не про робітничі спеціальності, десь в офіс, або робота з клієнтами. Ви або не в курсі ситуації, або лукавите. Тому що у мене є досвід в Києві, жінка шукала роботу і приблизно в 8 випадків з 10 коли їй телефонували, вона відповідала українською, у неї протягом першої хвилини телефонної співбесіди питали, чи може вона спілкуватися московською балачкою. В багатьох фірмах мовою офіційної документації є московська (!!!) і це в Києві, певно, в Одесі, частка таких фірм ще більше. Як в такій конторі можна працювати й не знати та не використовувати московську балачку?

  Alex2007 написав:А щодо мови навчання, ви дуже здивуєтесь, але я навчався українською мовою (у старших класах та частково в інституті). І ні в кого не було ніяких абсолютно трагедій з цього питання. :!:
Мабуть, ключове слово щодо вишу тут частково. І що, в школі жодного разу вчителі не переходили на язик?

  Alex2007 написав:
  0mage0 написав:Так чи інакше, на одній території дві мови не можуть співіснувати, якщо ви щиро вважаєте що можуть, ви себе обманюєте. Завжди представники однієї мови будуть утискати представників іншої. Наразі москвини утискають українців. Нам це не подобається і не може подобатися.

Дуже спірне твердження. Якщо не акцентувати на цьому увагу, то це зовсім не має значення. :roll:

Знаєте, коли ви розмовляєте московською і майже всі навкруги розмовляють московською, то дійсно можна не звертати уваги. А коли ви розмовляєте українською і вам повсюди відмовляють в обслуговуванні українською, звертаєш увагу так чи інакше.

  Alex2007 написав:Доречі, я подивився на ваші попередні дописи на форумі за 14, 15 рік - спокійно використовували і російську, і українську мову; і спокійно співіснували з україномовними форумчанами. Ні? :D

Так, раніше я дійсно вважав, що дві мови то є нормально і був "какаяразніца". Я і тоді вважав, що мовою майбутнього України є українська, але гадав, що цей перехід відбудеться поступово сам собою. Але коли побачив який спротив чинять язикаті, побачив як люди з української переходять на московську і виховують московською балачкою своїх дітей, я зрозумів, що саме собою світле майбутнє для України не прийде.
Востаннє редагувалось 0mage0 в Вів 07 тра, 2019 08:07, всього редагувалось 2 разів.
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07.05.2019 09:07
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