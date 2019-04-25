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Рада відтермінувала введення штрафів за порушення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 тра, 2019 08:04
shapo написав:
Чомусь ніхто не згадує Ірландію з її 2-мя офіційними мовами, в т.ч. мова окупантів проти яких Ірландія боролася серйозніше України - англійська.
І що показує цей ваш приклад? Багато в Ірландії спілкуються ірландською мовою?
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