Українцям обмежили перехід на бойлери та автономне опалення

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:38
sal написав: LuckyG написав:
забить на коммуналь вообще. Такие долги,как сейчас по стране можно только списать,даже реструктуризировать нереально.
А дальше что? новые долги и реструкт...
богатая страна
А вы предлагаете проспонсировать Роттердам+ и пацанчиков,его устроивших? Так вот я категорически не согласен.
Востаннє редагувалось LuckyG
в П'ят 03 тра, 2019 10:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:41
ruvex написав: LuckyG написав:
Склоняюсь к мысли забить на коммуналь вообще. Такие долги,как сейчас по стране можно только списать,даже реструктуризировать нереально. У меня сосед сдает годами квартиры иностранным студентам,долги только по воде 23000,и не парится вообще. Будут сильно бегать-ну заплатит. А вот если спишут-тем,кто платил будет более чем обидно.
В 90-х многим списали, а многие расплатились суммами с пропавших вкладов в Ощаде.
Отец у меня тогда платил сам, в результате все как написали.
Именно об этом и говорю. Пока платил незначительные суммы,но каждому поставщику. Т.к при просрочке 3 месяца у них по базам начинаете проходить как упорный должник. Но видя это хамство и эти цены пора переходить наверное к понятному выражению своей гражданской позиции. Во всяком случае,заплатить деньги успеешь всегда.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:42
ruvex написав:
услуги, той же горячей воды, какая может быть абонплата?
Законы природы здесь не причем, с таким же успехом можно прикрутить оплату исходя из законов природы за транспорт, он ведь ездит, значит плати абонку, не важно что не пользуешься - возможность то есть. В конечном итоге за суслика, которого не видишь.
Все эти гнилые постулаты которые были приняты, не имеют
Абонплата не за воду - а за комуникации! позволяющие вам в любой момент через год открыть кран и заплатить за потребленный кубометр.
Не за транспорт - а за дорогу.
То, как было при Союзе, осталось в прошлом.
Сейчас все хотят прозрачности. Плата за трубы, плата за воду, плата за подключение, плата за ремонт, плата за осмотр и т.д. и т.п
Конечно, удобнее все это поручить кому-то (например, государству) и платить одну "некую" сумму за потребленный кубометр. Но ведь воруют.. и вода из крана не бежит... и крайних нет... а это "беспредел"
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:46
sal написав: ruvex написав:
услуги, той же горячей воды, какая может быть абонплата?
Законы природы здесь не причем, с таким же успехом можно прикрутить оплату исходя из законов природы за транспорт, он ведь ездит, значит плати абонку, не важно что не пользуешься - возможность то есть. В конечном итоге за суслика, которого не видишь.
Все эти гнилые постулаты которые были приняты, не имеют
Абонплата не за воду - а за комуникации! позволяющие вам в любой момент через год открыть кран и заплатить за потребленный кубометр.
Не за транспорт - а за дорогу.
То, как было при Союзе, осталось в прошлом.
Сейчас все хотят прозрачности. Плата за трубы, плата за воду, плата за подключение, плата за ремонт, плата за осмотр и т.д. и т.п
Конечно, удобнее все это поручить кому-то (например, государству) и платить одну "некую" сумму за потребленный кубометр. Но ведь воруют.. и вода из крана не бежит... и крайних нет... а это "беспредел"
А монополии не воруют? Эти коммуникации были построены сами знаете когда и сегодняшние владельцы затрат никаких не понесли, чтобы поднимать цены снова и снова и ничего не делать по модернизации. Вот это и есть беспредел.
Вот еще один факт:https://news.finance.ua/ru/news/-/44738 ... o-oblgazam
Востаннє редагувалось ruvex
в П'ят 03 тра, 2019 10:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:48
ruvex написав:
приведение в норму тарифов с доходами. Необоснованных
ну.., по одежке протягивай ножки. иначе - коммунизм
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:53
ruvex написав:
коммуникации были построены сами знаете когда и сегодняшние владельцы затрат никаких не понесли, чтобы поднимать цены снова и снова и ничего не делать по модернизации. Вот это и есть
С чего-то начинать нужно. мы не при Союзе и не в 90-х живем
Воры убегут, оставив гнилые трубы. Переходной период из разрухи/ничего к чему-то цивилизованному может затянуться. Пока направление к разрухе. Поэтому расслабляемся/не платим...
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:54
blueiceua написав:
Нужны штрафные санкции для "постачальникив послуг" если горячей воды нет (по какой причине это вообще потребителей не интересует) - штрафные санкции - ну 1000 грн каждому потребителю, например, и пеня. А так у нас фактически плата за воздух - вода не гарячая, батареи не греют, холодная вода вообще пропадает периодически.
Это вообще не услуги. Горе одно.
Пока будет монополия, ничего не сделать. Для сравнения, если в многоэтажках несколько интернет-провайдеров, подключение бесплатно, тарифы тоже близки к нулю. В частном секторе, где всего 1-2 провайдера, за подключение дерут по 2000 грн, тарифы *2 от стандартных, и более того, когда по 3 недели нет интернета(а это бывает оооочень часто, в среднем 50% времени интернета нет), то не то, что нет компенсации, но ещё и заставляют оплачивать все дни, когда по их вине интернета нет, по тому же грабительскому тарифу. Но, если просрочил платёж хоть на 1 секунду, интернет тоже автоматически вырубают. Вот такая она, монополия.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:57
sal написав: ruvex написав:
приведение в норму тарифов с доходами. Необоснованных
ну.., по одежке протягивай ножки. иначе - коммунизм
Вырвали из контекста, дальше было про минимум. Моя хата с краю - это утопия, в противовес Вашей позиции есть хорошая пословица, "от сумы...не зарекаяся". Ко всему прочему зачем нужно подобное правительство, которое способно только лоббировать свои интересы по распилу средств ничего не давая на развитие и комфортную жизнь в стране?
У такой страны нет будущего и мы сейчас это наглядно наблюдаем.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:57
safonovstanislav написав:
будет монополия, ничего не сделать.
В нищем государстве, без собственных производств, выбор получения прибыли минимален - тарифы, аренда, перепродажа.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:00
sal написав: safonovstanislav написав:
будет монополия, ничего не сделать.
В нищем государстве, без собственных производств, выбор получения прибыли минимален - тарифы, аренда, перепродажа.
Значит уедут почти все и даже если нет, то итог в стране будет печальный.
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