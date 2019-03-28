Finance.ua: 6 неочевидних способів використання кредитки

Кредитна картка як застава, пропуск та особистий помічник
Як більшість з нас використовує кредитні картки? Як безкоштовний, "кишеньковий" банківський кредит, який завжди під рукою. Для цього вони, власне кажучи, і придумані. Якщо закінчилися свої гроші, можна продовжувати платити кредитками. Головне потім вчасно повернути банку борг. Але їх можна використовувати й інакше. Ми розповімо про шість неочевидних способів використання кредитних карток, про які ви могли не знати.
Дивися повний текст 6 неочевидних способів використання кредитки