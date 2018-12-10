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Finance.ua: 6 неочевидних
способів використання кредитки

Finance.ua: 6 неочевидних способів використання кредитки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:06

Finance.ua: 6 неочевидних способів використання кредитки

Пропонуємо до обговорення:
Кредитна картка як застава, пропуск та особистий помічник
Як більшість з нас використовує кредитні картки? Як безкоштовний, "кишеньковий" банківський кредит, який завжди під рукою. Для цього вони, власне кажучи, і придумані. Якщо закінчилися свої гроші, можна продовжувати платити кредитками. Головне потім вчасно повернути банку борг. Але їх можна використовувати й інакше. Ми розповімо про шість неочевидних способів використання кредитних карток, про які ви могли не знати.

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D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:32

Re: Finance.ua: 6 неочевидних способів використання кредитки

Стекло хорошо от инея чистить...
qwe_ua
 
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