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Finance.ua: 6 неочевидних способів використання кредитки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:06
Пропонуємо до обговорення:
Кредитна картка як застава, пропуск та особистий помічник
Як більшість з нас використовує кредитні картки? Як безкоштовний, "кишеньковий" банківський кредит, який завжди під рукою. Для цього вони, власне кажучи, і придумані. Якщо закінчилися свої гроші, можна продовжувати платити кредитками. Головне потім вчасно повернути банку борг. Але їх можна використовувати й інакше. Ми розповімо про шість неочевидних способів використання кредитних карток, про які ви могли не знати.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:32
Стекло хорошо от инея чистить...
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qwe_ua
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Додано: Суб 04 тра, 2019 10:53
qwe_ua написав:
Стекло хорошо от инея чистить...
Особо хороши карты Platinum и выше - хороший пластик на них идёт
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Son of Sun
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Додано: Вів 07 тра, 2019 19:04
вот опять недоработанная статья.... или заголовок неточный - 6 неочевидных финансовых способов...
вот нефинансовые способы самые неочевидные )
я например использую для разборки ноутбуков, планшетов и телефонов... мониторы тоже хорошо разбирать, но чаще на картах пластик для этого уже мягковат
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
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Tamagoch
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Додано: Нед 23 лют, 2020 18:51
Викенд уже не выпускают. Без примера по викенду 5 пунктов
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Додано: Нед 23 лют, 2020 18:59
Tamagoch написав:
вот опять недоработанная статья.... или заголовок неточный - 6 неочевидных финансовых
способов...
вот нефинансовые способы самые неочевидные )
я например использую для разборки ноутбуков, планшетов и телефонов... мониторы тоже хорошо разбирать, но чаще на картах пластик для этого уже мягковат
Котобанда предлагает железные... - может Вас заинтересует
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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